https://ria.ru/20240731/pozhar-1963311237.html

В Риме вспыхнул сильный пожар

В Риме вспыхнул сильный пожар - РИА Новости, 31.07.2024

В Риме вспыхнул сильный пожар

Огромный пожар полыхает в районе холма Монте-Марио в Риме, идет эвакуация жилых домов и офисов, сообщает газета Repubblica. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T22:12

2024-07-31T22:12

2024-07-31T22:52

в мире

рим

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Огромный пожар полыхает в районе холма Монте-Марио в Риме, идет эвакуация жилых домов и офисов, сообщает газета Repubblica. Над холмом поднимаются клубы черного дыма. В качестве меры предосторожности людей эвакуировали из здания Астрономической обсерватории, со станции карабинеров, а также из офиса телеканала RAI. Идущая в эфире передача была прервана. Срочно эвакуированы и жители домов на улицах, близких к эпицентру пожара. Жильцы рассказывают о "непрерывных взрывах". Уже загорелись несколько автомобилей, есть опасения, что огонь перекинется на другие машины, припаркованные на улице. Сообщается, что пожар распространяется по направлению к террасе ресторана Zodiaco. Предполагается, что пожар начался в трущобах улицы Ромео Ромеи. В его тушении участвуют десять пожарных бригад и два вертолета. Работа пожарных бригад осложняется внезапными изменениями направления ветра.

https://ria.ru/20240219/pozhar-1928291258.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Огромный пожар в районе холма Монте-Марио в Риме Огромный пожар полыхает в районе холма Монте-Марио в Риме, идет эвакуация жилых домов и офисов, пишет газета Repubblica. Уже загорелись несколько автомобилей, есть опасения, что огонь перекинется на другие машины, припаркованные на улице. 2024-07-31T22:12 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рим