https://ria.ru/20240731/pozhar-1963311237.html
В Риме вспыхнул сильный пожар
В Риме вспыхнул сильный пожар - РИА Новости, 31.07.2024
В Риме вспыхнул сильный пожар
Огромный пожар полыхает в районе холма Монте-Марио в Риме, идет эвакуация жилых домов и офисов, сообщает газета Repubblica. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T22:12
2024-07-31T22:12
2024-07-31T22:52
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рим
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Огромный пожар полыхает в районе холма Монте-Марио в Риме, идет эвакуация жилых домов и офисов, сообщает газета Repubblica. Над холмом поднимаются клубы черного дыма. В качестве меры предосторожности людей эвакуировали из здания Астрономической обсерватории, со станции карабинеров, а также из офиса телеканала RAI. Идущая в эфире передача была прервана. Срочно эвакуированы и жители домов на улицах, близких к эпицентру пожара. Жильцы рассказывают о "непрерывных взрывах". Уже загорелись несколько автомобилей, есть опасения, что огонь перекинется на другие машины, припаркованные на улице. Сообщается, что пожар распространяется по направлению к террасе ресторана Zodiaco. Предполагается, что пожар начался в трущобах улицы Ромео Ромеи. В его тушении участвуют десять пожарных бригад и два вертолета. Работа пожарных бригад осложняется внезапными изменениями направления ветра.
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рим
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Огромный пожар в районе холма Монте-Марио в Риме
Огромный пожар полыхает в районе холма Монте-Марио в Риме, идет эвакуация жилых домов и офисов, пишет газета Repubblica.
Уже загорелись несколько автомобилей, есть опасения, что огонь перекинется на другие машины, припаркованные на улице.
2024-07-31T22:12
true
PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рим
В Риме вспыхнул сильный пожар
Repubblica: огромный пожар полыхает в районе холма Монте-Марио в Риме
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Огромный пожар полыхает в районе холма Монте-Марио в Риме, идет эвакуация жилых домов и офисов, сообщает газета Repubblica
.
Над холмом поднимаются клубы черного дыма. В качестве меры предосторожности людей эвакуировали из здания Астрономической обсерватории, со станции карабинеров, а также из офиса телеканала RAI. Идущая в эфире передача была прервана.
Срочно эвакуированы и жители домов на улицах, близких к эпицентру пожара. Жильцы рассказывают о "непрерывных взрывах". Уже загорелись несколько автомобилей, есть опасения, что огонь перекинется на другие машины, припаркованные на улице. Сообщается, что пожар распространяется по направлению к террасе ресторана Zodiaco.
Предполагается, что пожар начался в трущобах улицы Ромео Ромеи. В его тушении участвуют десять пожарных бригад и два вертолета. Работа пожарных бригад осложняется внезапными изменениями направления ветра.