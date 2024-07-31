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На территории строящейся на Кубани школы ликвидировали открытое горение
На территории строящейся на Кубани школы ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 31.07.2024
На территории строящейся на Кубани школы ликвидировали открытое горение
Спасатели ликвидировали открытое горение в строящейся школе в кубанской станице Тбилисская, горевшей на площади 1,9 тысячи квадратных метрах, сообщили в краевом РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T21:01
2024-07-31T21:01
2024-07-31T21:09
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 31 июл – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в строящейся школе в кубанской станице Тбилисская, горевшей на площади 1,9 тысячи квадратных метрах, сообщили в краевом ГУ МЧС.В среду вечером в ГУ МЧС Кубани информировали о пожаре в строящейся школе в станице Тбилисская, возгорание распространилось на площади 1,9 тысячи квадратных метров. Уточняется, что на месте от МЧС России работает 50 специалистов и 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются. Пострадавших нет. Позже пожар был локализован."В 20.46 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, школу на 1,1 тысячи мест по улице 8 Марта должны были открыть до конца года. Он добавил, что случившееся ЧП – это недосмотр на строительной площадке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, россия, вениамин кондратьев
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев
На территории строящейся на Кубани школы ликвидировали открытое горение
МЧС: открытое горение ликвидировали на территории строящейся на Кубани школы