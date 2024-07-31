https://ria.ru/20240731/pozhar-1963295106.html

В краснодарской станице загорелась кровля строящейся школы

В краснодарской станице загорелась кровля строящейся школы - РИА Новости, 31.07.2024

В краснодарской станице загорелась кровля строящейся школы

Спасатели тушат строящуюся школу в кубанской станице Тбилисская, возгорание распространилось на площади почти в две тысячи квадратных метров, сообщили в краевом РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T19:58

2024-07-31T19:58

2024-07-31T20:04

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963295490_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1c3e2a37106978ad58138cf14ef5cf91.jpg

КРАСНОДАР, 31 июл – РИА Новости. Спасатели тушат строящуюся школу в кубанской станице Тбилисская, возгорание распространилось на площади почти в две тысячи квадратных метров, сообщили в краевом ГУ МЧС."В станице Тбилисской огнеборцы МЧС России тушат пожар. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что горит кровля строящейся школы. На данный момент площадь пожара ориентировочно 1,9 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте от МЧС России работает 50 специалистов и 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются.Как уточняют в администрации Тбилисского района, по информации ЕДДС, речь идёт о школе на 1,1 тысячи мест по улице 8 Марта. ⁣⁣⁣Пострадавших нет.⁣⁣⠀

https://ria.ru/20240730/pozhar-1962978820.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, россия