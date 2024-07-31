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В краснодарской станице загорелась кровля строящейся школы - РИА Новости, 31.07.2024
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19:58 31.07.2024 (обновлено: 20:04 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/pozhar-1963295106.html
В краснодарской станице загорелась кровля строящейся школы
В краснодарской станице загорелась кровля строящейся школы - РИА Новости, 31.07.2024
В краснодарской станице загорелась кровля строящейся школы
Спасатели тушат строящуюся школу в кубанской станице Тбилисская, возгорание распространилось на площади почти в две тысячи квадратных метров, сообщили в краевом РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:58
2024-07-31T20:04
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 31 июл – РИА Новости. Спасатели тушат строящуюся школу в кубанской станице Тбилисская, возгорание распространилось на площади почти в две тысячи квадратных метров, сообщили в краевом ГУ МЧС."В станице Тбилисской огнеборцы МЧС России тушат пожар. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что горит кровля строящейся школы. На данный момент площадь пожара ориентировочно 1,9 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте от МЧС России работает 50 специалистов и 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются.Как уточняют в администрации Тбилисского района, по информации ЕДДС, речь идёт о школе на 1,1 тысячи мест по улице 8 Марта. ⁣⁣⁣Пострадавших нет.⁣⁣⠀
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край, Россия
В краснодарской станице загорелась кровля строящейся школы

В краснодарской станице Тбилисская загорелась строящаяся школа на 1,9 тыс кв м

© Фото : МЧС Краснодарского края/TelegramМесто пожара в строящейся школе в станице Тбилисская Краснодарского края
Место пожара в строящейся школе в станице Тбилисская Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : МЧС Краснодарского края/Telegram
Место пожара в строящейся школе в станице Тбилисская Краснодарского края
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 31 июл – РИА Новости. Спасатели тушат строящуюся школу в кубанской станице Тбилисская, возгорание распространилось на площади почти в две тысячи квадратных метров, сообщили в краевом ГУ МЧС.
«
"В станице Тбилисской огнеборцы МЧС России тушат пожар. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что горит кровля строящейся школы. На данный момент площадь пожара ориентировочно 1,9 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте от МЧС России работает 50 специалистов и 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются.
Как уточняют в администрации Тбилисского района, по информации ЕДДС, речь идёт о школе на 1,1 тысячи мест по улице 8 Марта. ⁣⁣⁣Пострадавших нет.⁣⁣⠀
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский крайРоссия
 
 
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