https://ria.ru/20240731/pozhar-1963188189.html

СК назвал причину пожара в симферопольском торговом центре

СК назвал причину пожара в симферопольском торговом центре - РИА Новости, 31.07.2024

СК назвал причину пожара в симферопольском торговом центре

Причиной пожара в торговом центре "Лоцман" в Симферополе стал ремонт в детской батутной комнате, где от искр шлифмашины загорелись поролоновые кубики, задержан... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:27

2024-07-31T14:27

2024-07-31T15:18

происшествия

симферополь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Причиной пожара в торговом центре "Лоцман" в Симферополе стал ремонт в детской батутной комнате, где от искр шлифмашины загорелись поролоновые кубики, задержан директор аттракциона, сообщил региональный СУСК. Пожар произошел в торговом центре "Лоцман" в Симферополе вечером во вторник, площадь составила 500 квадратных метров, частично обвалилась кровля здания, эвакуировано 130 человек, никто не пострадал. Пожар ликвидирован спасателями ночью."Днем 30 июля на территории детского батутного центра, расположенного на третьем этаже торгового комплекса, с нарушением техники безопасности выполнялись строительно-ремонтные работы с применением шлифовальной машинки. Искры от аппарата попали на легковоспламеняющиеся детские поролоновые кубы, которые не были ограждены", - сообщили следователи о причинах пожара.Следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей (п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ). Директор батутного аттракциона задержан, сообщили в СУСК.Кроме того, следователями устанавливаются обстоятельства эвакуации граждан, работы систем оповещения, доступности эвакуационных выходов.В ликвидации пожара была задействована общая группировка спасателей в составе 133 человек, работало 53 единицы техники, от МЧС России: 79 человек и 32 единицы техники.

https://ria.ru/20240730/mchs-1962930413.html

симферополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, симферополь, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)