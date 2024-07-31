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СК назвал причину пожара в симферопольском торговом центре - РИА Новости, 31.07.2024
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14:27 31.07.2024 (обновлено: 15:18 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/pozhar-1963188189.html
СК назвал причину пожара в симферопольском торговом центре
СК назвал причину пожара в симферопольском торговом центре - РИА Новости, 31.07.2024
СК назвал причину пожара в симферопольском торговом центре
Причиной пожара в торговом центре "Лоцман" в Симферополе стал ремонт в детской батутной комнате, где от искр шлифмашины загорелись поролоновые кубики, задержан... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:27
2024-07-31T15:18
происшествия
симферополь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Причиной пожара в торговом центре "Лоцман" в Симферополе стал ремонт в детской батутной комнате, где от искр шлифмашины загорелись поролоновые кубики, задержан директор аттракциона, сообщил региональный СУСК. Пожар произошел в торговом центре "Лоцман" в Симферополе вечером во вторник, площадь составила 500 квадратных метров, частично обвалилась кровля здания, эвакуировано 130 человек, никто не пострадал. Пожар ликвидирован спасателями ночью."Днем 30 июля на территории детского батутного центра, расположенного на третьем этаже торгового комплекса, с нарушением техники безопасности выполнялись строительно-ремонтные работы с применением шлифовальной машинки. Искры от аппарата попали на легковоспламеняющиеся детские поролоновые кубы, которые не были ограждены", - сообщили следователи о причинах пожара.Следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей (п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ). Директор батутного аттракциона задержан, сообщили в СУСК.Кроме того, следователями устанавливаются обстоятельства эвакуации граждан, работы систем оповещения, доступности эвакуационных выходов.В ликвидации пожара была задействована общая группировка спасателей в составе 133 человек, работало 53 единицы техники, от МЧС России: 79 человек и 32 единицы техники.
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происшествия, симферополь, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК назвал причину пожара в симферопольском торговом центре

СК: причиной пожара в ТЦ в Симферополе стал ремонт в детской батутной комнате

© Фото : Прокуратура Республики Крым/TelegramМесто пожара в торговом центре в Симферополе. 30 июля 2024
Место пожара в торговом центре в Симферополе. 30 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : Прокуратура Республики Крым/Telegram
Место пожара в торговом центре в Симферополе. 30 июля 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Причиной пожара в торговом центре "Лоцман" в Симферополе стал ремонт в детской батутной комнате, где от искр шлифмашины загорелись поролоновые кубики, задержан директор аттракциона, сообщил региональный СУСК.
Пожар произошел в торговом центре "Лоцман" в Симферополе вечером во вторник, площадь составила 500 квадратных метров, частично обвалилась кровля здания, эвакуировано 130 человек, никто не пострадал. Пожар ликвидирован спасателями ночью.
© МЧС России/TelegramМесто пожара в торговом центре в Симферополе
Место пожара в торговом центре в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в торговом центре в Симферополе
«
"Днем 30 июля на территории детского батутного центра, расположенного на третьем этаже торгового комплекса, с нарушением техники безопасности выполнялись строительно-ремонтные работы с применением шлифовальной машинки. Искры от аппарата попали на легковоспламеняющиеся детские поролоновые кубы, которые не были ограждены", - сообщили следователи о причинах пожара.
Следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей (п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ). Директор батутного аттракциона задержан, сообщили в СУСК.
Кроме того, следователями устанавливаются обстоятельства эвакуации граждан, работы систем оповещения, доступности эвакуационных выходов.
В ликвидации пожара была задействована общая группировка спасателей в составе 133 человек, работало 53 единицы техники, от МЧС России: 79 человек и 32 единицы техники.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на складе с поликарбонатом
30 июля, 14:25
 
ПроисшествияСимферопольРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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