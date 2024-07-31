СК назвал причину пожара в симферопольском торговом центре
СК: причиной пожара в ТЦ в Симферополе стал ремонт в детской батутной комнате
© Фото : Прокуратура Республики Крым/TelegramМесто пожара в торговом центре в Симферополе. 30 июля 2024
Место пожара в торговом центре в Симферополе. 30 июля 2024
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Причиной пожара в торговом центре "Лоцман" в Симферополе стал ремонт в детской батутной комнате, где от искр шлифмашины загорелись поролоновые кубики, задержан директор аттракциона, сообщил региональный СУСК.
Пожар произошел в торговом центре "Лоцман" в Симферополе вечером во вторник, площадь составила 500 квадратных метров, частично обвалилась кровля здания, эвакуировано 130 человек, никто не пострадал. Пожар ликвидирован спасателями ночью.
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"Днем 30 июля на территории детского батутного центра, расположенного на третьем этаже торгового комплекса, с нарушением техники безопасности выполнялись строительно-ремонтные работы с применением шлифовальной машинки. Искры от аппарата попали на легковоспламеняющиеся детские поролоновые кубы, которые не были ограждены", - сообщили следователи о причинах пожара.
Следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей (п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ). Директор батутного аттракциона задержан, сообщили в СУСК.
Кроме того, следователями устанавливаются обстоятельства эвакуации граждан, работы систем оповещения, доступности эвакуационных выходов.
В ликвидации пожара была задействована общая группировка спасателей в составе 133 человек, работало 53 единицы техники, от МЧС России: 79 человек и 32 единицы техники.