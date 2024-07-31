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В Шебекино потушили возгорание в многоквартирном доме
В Шебекино потушили возгорание в многоквартирном доме - РИА Новости, 31.07.2024
В Шебекино потушили возгорание в многоквартирном доме
Сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгорания после обстрела ВСУ в многоквартирном доме в городе Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:57
2024-07-31T08:57
2024-07-31T09:36
происшествия
шебекино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгорания после обстрела ВСУ в многоквартирном доме в городе Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Рано утром в среду глава региона информировал, что многоэтажный жилой дом в Шебекино загорелся после обстрелов со стороны Украины."Вооруженные силы Украины ударили по многоквартирному дому в Шебекино. Слава Богу, пострадавших нет. Выехал на место… Угрозы распространения огня нет, все необходимые меры по тушению приняты. Сил и средств было достаточно. Благодаря действиям сотрудников МЧС очаг возгорания оперативно ликвидирован, до квартир последнего этажа огонь не дошел", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что обстрел по городу велся шестью кассетными боеприпасами, два из которых попали по многоквартирному дому, вследствие чего произошло возгорание кровли по всей площади дома."Проговорил с жителями поврежденного дома. Половина людей выехала к своим родственникам. Еще 17 человек мы временно разместили в ПВР. После осмотра дома обязательно к ним заеду", - добавил Гладков.По словам главы региона, сотрудники управляющей компании и администрации осматривают квартиры и имущество, чтобы составить акты. После чего министерство социальной защиты составит списки для помощи семьям по 50 или 100 тысяч рублей за частично или полностью поврежденное имущество, а также по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи в качестве единовременной выплаты. В среду во второй половине дня специалисты проведут экспертизу, чтобы оценить состояние несущих конструкций и плит, отметил губернатор.Как подчеркнул Гладков, в результате утреннего обстрела повреждены 15 многоквартирных домов, 2 частных дома, 7 автомобилей, а также выбиты окна и поврежден фасад социального объекта.
https://ria.ru/20240730/shebekino-1962948056.html
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происшествия, шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекино потушили возгорание в многоквартирном доме
Гладков: в Шебекино ликвидировали очаг возгорания после обстрела со стороны ВСУ
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости.
Сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгорания после обстрела ВСУ в многоквартирном доме в городе Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
.
Рано утром в среду глава региона информировал, что многоэтажный жилой дом в Шебекино загорелся после обстрелов со стороны Украины.
«
"Вооруженные силы Украины ударили по многоквартирному дому в Шебекино. Слава Богу, пострадавших нет. Выехал на место… Угрозы распространения огня нет, все необходимые меры по тушению приняты. Сил и средств было достаточно. Благодаря действиям сотрудников МЧС очаг возгорания оперативно ликвидирован, до квартир последнего этажа огонь не дошел", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что обстрел по городу велся шестью кассетными боеприпасами, два из которых попали по многоквартирному дому, вследствие чего произошло возгорание кровли по всей площади дома.
"Проговорил с жителями поврежденного дома. Половина людей выехала к своим родственникам. Еще 17 человек мы временно разместили в ПВР. После осмотра дома обязательно к ним заеду", - добавил Гладков.
По словам главы региона, сотрудники управляющей компании и администрации осматривают квартиры и имущество, чтобы составить акты. После чего министерство социальной защиты составит списки для помощи семьям по 50 или 100 тысяч рублей за частично или полностью поврежденное имущество, а также по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи в качестве единовременной выплаты. В среду во второй половине дня специалисты проведут экспертизу, чтобы оценить состояние несущих конструкций и плит, отметил губернатор.
Как подчеркнул Гладков, в результате утреннего обстрела повреждены 15 многоквартирных домов, 2 частных дома, 7 автомобилей, а также выбиты окна и поврежден фасад социального объекта.