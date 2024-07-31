https://ria.ru/20240731/pozhar-1963061333.html

В Курской области локализовали пожар на объекте, начавшийся после атаки ВСУ

В Курской области локализовали пожар на объекте, начавшийся после атаки ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024

В Курской области локализовали пожар на объекте, начавшийся после атаки ВСУ

Пожар на одном из объектов в Курской области, начавшийся после атаки ВСУ, локализован, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T04:00

2024-07-31T04:00

2024-07-31T04:02

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952224577_40:0:3681:2048_1920x0_80_0_0_8db1ba42338f32800d5f4678c8e046dc.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожар на одном из объектов в Курской области, начавшийся после атаки ВСУ, локализован, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.В 1.34 мск в регионе была объявлена ракетная опасность, в 3.37 мск она была отменена. В 1.50 мск врио губернатора сообщал о пожаре, который начался на одном из объектов после атаки ВСУ."Силами пожарных распространение огня не допущено, на данный момент пожар в Курском районе локализован. Пострадавших нет. Благодарю спасателей за оперативность", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240731/shebekino-1963049036.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, вооруженные силы украины