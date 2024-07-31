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В Курской области локализовали пожар на объекте, начавшийся после атаки ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:00 31.07.2024 (обновлено: 04:02 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/pozhar-1963061333.html
В Курской области локализовали пожар на объекте, начавшийся после атаки ВСУ
В Курской области локализовали пожар на объекте, начавшийся после атаки ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
В Курской области локализовали пожар на объекте, начавшийся после атаки ВСУ
Пожар на одном из объектов в Курской области, начавшийся после атаки ВСУ, локализован, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T04:00
2024-07-31T04:02
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожар на одном из объектов в Курской области, начавшийся после атаки ВСУ, локализован, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.В 1.34 мск в регионе была объявлена ракетная опасность, в 3.37 мск она была отменена. В 1.50 мск врио губернатора сообщал о пожаре, который начался на одном из объектов после атаки ВСУ."Силами пожарных распространение огня не допущено, на данный момент пожар в Курском районе локализован. Пострадавших нет. Благодарю спасателей за оперативность", - написал он в Telegram-канале.
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области локализовали пожар на объекте, начавшийся после атаки ВСУ

Смирнов: в Курской области локализовали пожар на объекте после атаки ВСУ

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль пожарной охраны
Автомобиль пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль пожарной охраны. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожар на одном из объектов в Курской области, начавшийся после атаки ВСУ, локализован, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
В 1.34 мск в регионе была объявлена ракетная опасность, в 3.37 мск она была отменена. В 1.50 мск врио губернатора сообщал о пожаре, который начался на одном из объектов после атаки ВСУ.
«
"Силами пожарных распространение огня не допущено, на данный момент пожар в Курском районе локализован. Пострадавших нет. Благодарю спасателей за оперативность", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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