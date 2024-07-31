https://ria.ru/20240731/pozdravlenie-1963318230.html

Путин поздравил полк и бригаду с присвоением им наименований гвардейских

Путин поздравил полк и бригаду с присвоением им наименований гвардейских - РИА Новости, 31.07.2024

Путин поздравил полк и бригаду с присвоением им наименований гвардейских

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады и 314-го отдельного радиотехнического полка особого РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T23:25

2024-07-31T23:25

2024-07-31T23:28

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады и 314-го отдельного радиотехнического полка особого назначения с присвоением им наименований гвардейских. Телеграммы с поздравлениями опубликованы на сайте Кремля. Путин отметил, что присвоение бригаде и полку наименований гвардейских - признание особых заслуг бойцов, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Президент подчеркнул, что умелые и решительные действия военнослужащих 30-й мотострелковой бригады и 314-го радиотехнического полка в ходе специальной военной операции "являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма". Он также выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян.

https://ria.ru/20240712/putin-1959241221.html

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безопасность, россия, владимир путин