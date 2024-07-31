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Путин поздравил полк и бригаду с присвоением им наименований гвардейских - РИА Новости, 31.07.2024
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23:25 31.07.2024 (обновлено: 23:28 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/pozdravlenie-1963318230.html
Путин поздравил полк и бригаду с присвоением им наименований гвардейских
Путин поздравил полк и бригаду с присвоением им наименований гвардейских - РИА Новости, 31.07.2024
Путин поздравил полк и бригаду с присвоением им наименований гвардейских
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады и 314-го отдельного радиотехнического полка особого РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T23:25
2024-07-31T23:28
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады и 314-го отдельного радиотехнического полка особого назначения с присвоением им наименований гвардейских. Телеграммы с поздравлениями опубликованы на сайте Кремля. Путин отметил, что присвоение бригаде и полку наименований гвардейских - признание особых заслуг бойцов, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Президент подчеркнул, что умелые и решительные действия военнослужащих 30-й мотострелковой бригады и 314-го радиотехнического полка в ходе специальной военной операции "являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма". Он также выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян.
https://ria.ru/20240712/putin-1959241221.html
https://ria.ru/20240708/putin-1958357597.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил полк и бригаду с присвоением им наименований гвардейских

Путин поздравил полк и бригаду ВС РФ с присвоением им наименований гвардейских

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады и 314-го отдельного радиотехнического полка особого назначения с присвоением им наименований гвардейских.
Телеграммы с поздравлениями опубликованы на сайте Кремля.
Военнослужащий мотострелковой бригады во время учений - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Путин присвоил 1486-му мотострелковому полку звание "гвардейский"
12 июля, 14:14
Путин отметил, что присвоение бригаде и полку наименований гвардейских - признание особых заслуг бойцов, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России.
Президент подчеркнул, что умелые и решительные действия военнослужащих 30-й мотострелковой бригады и 314-го радиотехнического полка в ходе специальной военной операции "являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма".
Он также выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян.
Медаль ордена За Заслуги перед Отечеством - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путин наградил орденами ветеранов боевых действий
8 июля, 20:39
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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