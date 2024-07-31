https://ria.ru/20240731/pozdravlenie-1963206179.html

Медведев поздравил Мадуро с победой на выборах

Медведев поздравил Мадуро с победой на выборах - РИА Новости, 31.07.2024

Медведев поздравил Мадуро с победой на выборах

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Николаса Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:04

2024-07-31T15:04

2024-07-31T15:04

в мире

венесуэла

дмитрий медведев

николас мадуро

единая россия

выборы президента венесуэлы — 2024

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Николаса Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы, сообщила пресс-служба партии. "Дмитрий Медведев поздравил председателя Единой социалистической партии Николаса Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы. Председатель "Единой России" выразил признательность за межпартийное сотрудничество", - говорится в сообщении. Кроме того, Медведев отметил, что под руководством Мадуро Венесуэла добилась серьезных успехов в укреплении суверенитета, защите своих национальных интересов и территориальной целостности. "Единая Россия" выступает за полномасштабное расширение связей с Единой социалистической партией Венесуэлы (ЕСПВ), важным элементом которых стало подписание 18 июня 2024 года Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве", – отметил председатель партии в поздравлении. Он поблагодарил представителей ЕСПВ за активное участие в работе постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций" и пожелал президенту Венесуэлы здоровья и новых успехов.

https://ria.ru/20240731/maduro-1963060619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, дмитрий медведев, николас мадуро, единая россия, выборы президента венесуэлы — 2024