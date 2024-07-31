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Медведев поздравил Мадуро с победой на выборах - РИА Новости, 31.07.2024
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15:04 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/pozdravlenie-1963206179.html
Медведев поздравил Мадуро с победой на выборах
Медведев поздравил Мадуро с победой на выборах - РИА Новости, 31.07.2024
Медведев поздравил Мадуро с победой на выборах
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Николаса Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:04
2024-07-31T15:04
в мире
венесуэла
дмитрий медведев
николас мадуро
единая россия
выборы президента венесуэлы — 2024
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Николаса Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы, сообщила пресс-служба партии. "Дмитрий Медведев поздравил председателя Единой социалистической партии Николаса Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы. Председатель "Единой России" выразил признательность за межпартийное сотрудничество", - говорится в сообщении. Кроме того, Медведев отметил, что под руководством Мадуро Венесуэла добилась серьезных успехов в укреплении суверенитета, защите своих национальных интересов и территориальной целостности. "Единая Россия" выступает за полномасштабное расширение связей с Единой социалистической партией Венесуэлы (ЕСПВ), важным элементом которых стало подписание 18 июня 2024 года Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве", – отметил председатель партии в поздравлении. Он поблагодарил представителей ЕСПВ за активное участие в работе постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций" и пожелал президенту Венесуэлы здоровья и новых успехов.
https://ria.ru/20240731/maduro-1963060619.html
https://ria.ru/20240729/vybory-1962624015.html
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в мире, венесуэла, дмитрий медведев, николас мадуро, единая россия, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Дмитрий Медведев, Николас Мадуро, Единая Россия, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Медведев поздравил Мадуро с победой на выборах

Медведев поздравил Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы

© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла
Президент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Николаса Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы, сообщила пресс-служба партии.
"Дмитрий Медведев поздравил председателя Единой социалистической партии Николаса Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы. Председатель "Единой России" выразил признательность за межпартийное сотрудничество", - говорится в сообщении.
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Кроме того, Медведев отметил, что под руководством Мадуро Венесуэла добилась серьезных успехов в укреплении суверенитета, защите своих национальных интересов и территориальной целостности.
«
"Единая Россия" выступает за полномасштабное расширение связей с Единой социалистической партией Венесуэлы (ЕСПВ), важным элементом которых стало подписание 18 июня 2024 года Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве", – отметил председатель партии в поздравлении.
Он поблагодарил представителей ЕСПВ за активное участие в работе постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций" и пожелал президенту Венесуэлы здоровья и новых успехов.
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В миреВенесуэлаДмитрий МедведевНиколас МадуроЕдиная РоссияВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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