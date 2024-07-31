Медведев поздравил Мадуро с победой на выборах
Медведев поздравил Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы
© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Николаса Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы, сообщила пресс-служба партии.
"Дмитрий Медведев поздравил председателя Единой социалистической партии Николаса Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы. Председатель "Единой России" выразил признательность за межпартийное сотрудничество", - говорится в сообщении.
Кроме того, Медведев отметил, что под руководством Мадуро Венесуэла добилась серьезных успехов в укреплении суверенитета, защите своих национальных интересов и территориальной целостности.
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"Единая Россия" выступает за полномасштабное расширение связей с Единой социалистической партией Венесуэлы (ЕСПВ), важным элементом которых стало подписание 18 июня 2024 года Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве", – отметил председатель партии в поздравлении.
Он поблагодарил представителей ЕСПВ за активное участие в работе постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций" и пожелал президенту Венесуэлы здоровья и новых успехов.