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Путин поздравил Субианто с избранием на должность президента Индонезии
Путин поздравил Субианто с избранием на должность президента Индонезии - РИА Новости, 31.07.2024
Путин поздравил Субианто с избранием на должность президента Индонезии
Президент России Владимир Путин лично поздравил Прабово Субианто с избранием на должность президента Индонезии. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:19
2024-07-31T14:19
2024-07-31T14:42
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично поздравил Прабово Субианто с избранием на должность президента Индонезии."Мы очень рады вас видеть. Еще раз поздравляю, уже лично, вас с избранием на должность президента и хочу пожелать вам всего самого доброго в служении вашей стране и вашему народу", - сказал Путин на встрече с избранным президентом Индонезии.Субианто победил на февральских выборах в Индонезии. Его инаугурация состоится 20 октября.В июне 2023 года Субианто предложил план мирного урегулирования украинского конфликта. В него входило создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения и размещение там миротворцев ООН. Он также призвал "не возлагать вину на какую-либо из сторон" в конфликте. План Субианто был почти сразу же отвергнут Киевом, который заклеймил его как "пророссийский". Субианто повторно предложил свой план и в этом году, после чего инициатива вновь была отвергнута лично Владимиром Зеленским.
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Встреча Путина с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто
Путин встретился с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто, отметил, что страны связывают давние дружеские отношения. По словам президента России, торговые отношения развиваются успешно, товарооборот за последние годы вырос вдвое.
2024-07-31T14:19
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Путин поздравил Субианто с избранием на должность президента Индонезии
Путин лично поздравил Субианто с избранием на должность президента Индонезии