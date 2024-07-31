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Путин поздравил Субианто с избранием на должность президента Индонезии - РИА Новости, 31.07.2024
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14:19 31.07.2024 (обновлено: 14:42 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/pozdravlenie-1963186170.html
Путин поздравил Субианто с избранием на должность президента Индонезии
Путин поздравил Субианто с избранием на должность президента Индонезии - РИА Новости, 31.07.2024
Путин поздравил Субианто с избранием на должность президента Индонезии
Президент России Владимир Путин лично поздравил Прабово Субианто с избранием на должность президента Индонезии. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:19
2024-07-31T14:42
политика
владимир путин
индонезия
прабово субианто
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично поздравил Прабово Субианто с избранием на должность президента Индонезии."Мы очень рады вас видеть. Еще раз поздравляю, уже лично, вас с избранием на должность президента и хочу пожелать вам всего самого доброго в служении вашей стране и вашему народу", - сказал Путин на встрече с избранным президентом Индонезии.Субианто победил на февральских выборах в Индонезии. Его инаугурация состоится 20 октября.В июне 2023 года Субианто предложил план мирного урегулирования украинского конфликта. В него входило создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения и размещение там миротворцев ООН. Он также призвал "не возлагать вину на какую-либо из сторон" в конфликте. План Субианто был почти сразу же отвергнут Киевом, который заклеймил его как "пророссийский". Субианто повторно предложил свой план и в этом году, после чего инициатива вновь была отвергнута лично Владимиром Зеленским.
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353
60
Встреча Путина с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто
Путин встретился с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто, отметил, что страны связывают давние дружеские отношения. По словам президента России, торговые отношения развиваются успешно, товарооборот за последние годы вырос вдвое.
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Политика, Владимир Путин, Индонезия, Прабово Субианто, В мире, Киев, Владимир Зеленский, ООН, Россия
Путин поздравил Субианто с избранием на должность президента Индонезии
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично поздравил Прабово Субианто с избранием на должность президента Индонезии.
2024-07-31T14:19
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Путин поздравил Субианто с избранием на должность президента Индонезии

Путин лично поздравил Субианто с избранием на должность президента Индонезии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве. 31 июля 2024
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве. 31 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве. 31 июля 2024
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично поздравил Прабово Субианто с избранием на должность президента Индонезии.
«
"Мы очень рады вас видеть. Еще раз поздравляю, уже лично, вас с избранием на должность президента и хочу пожелать вам всего самого доброго в служении вашей стране и вашему народу", - сказал Путин на встрече с избранным президентом Индонезии.
Субианто победил на февральских выборах в Индонезии. Его инаугурация состоится 20 октября.
В июне 2023 года Субианто предложил план мирного урегулирования украинского конфликта. В него входило создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения и размещение там миротворцев ООН. Он также призвал "не возлагать вину на какую-либо из сторон" в конфликте. План Субианто был почти сразу же отвергнут Киевом, который заклеймил его как "пророссийский". Субианто повторно предложил свой план и в этом году, после чего инициатива вновь была отвергнута лично Владимиром Зеленским.
 
ПолитикаВладимир ПутинИндонезияПрабово СубиантоВ миреКиевВладимир ЗеленскийООНРоссия
 
 
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