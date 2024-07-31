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Путин поздравил Субианто с избранием на должность президента Индонезии

Путин поздравил Субианто с избранием на должность президента Индонезии - РИА Новости, 31.07.2024

Путин поздравил Субианто с избранием на должность президента Индонезии

Президент России Владимир Путин лично поздравил Прабово Субианто с избранием на должность президента Индонезии. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:19

2024-07-31T14:19

2024-07-31T14:42

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично поздравил Прабово Субианто с избранием на должность президента Индонезии."Мы очень рады вас видеть. Еще раз поздравляю, уже лично, вас с избранием на должность президента и хочу пожелать вам всего самого доброго в служении вашей стране и вашему народу", - сказал Путин на встрече с избранным президентом Индонезии.Субианто победил на февральских выборах в Индонезии. Его инаугурация состоится 20 октября.В июне 2023 года Субианто предложил план мирного урегулирования украинского конфликта. В него входило создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения и размещение там миротворцев ООН. Он также призвал "не возлагать вину на какую-либо из сторон" в конфликте. План Субианто был почти сразу же отвергнут Киевом, который заклеймил его как "пророссийский". Субианто повторно предложил свой план и в этом году, после чего инициатива вновь была отвергнута лично Владимиром Зеленским.

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Встреча Путина с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто Путин встретился с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто, отметил, что страны связывают давние дружеские отношения. По словам президента России, торговые отношения развиваются успешно, товарооборот за последние годы вырос вдвое. 2024-07-31T14:19 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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