https://ria.ru/20240731/poteplenie-1963059799.html
Климатолог раскрыл, как потепление климата повлияет на Россию
Климатолог раскрыл, как потепление климата повлияет на Россию - РИА Новости, 31.07.2024
Климатолог раскрыл, как потепление климата повлияет на Россию
Потепление климата сделает зимы в России менее холодными, это благоприятно скажется на экономике и качестве жизни в некоторых регионах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T03:06
2024-07-31T03:06
2024-07-31T03:06
наука
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960714591_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_8fc45022baecfd8fad93e593609558d3.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Потепление климата сделает зимы в России менее холодными, это благоприятно скажется на экономике и качестве жизни в некоторых регионах, заявил РИА Новости ведущий сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко. "Что касается Российской Федерации, то, поскольку мы живем в условиях довольно холодного климата, потепление климата в наиболее холодных регионах страны является скорее благоприятным изменением с точки зрения здоровья человека и народного хозяйства", - сказал Локощенко.Он подчеркнул, что к числу опасных природных явлений относится не только сильная жара, но и аномальные холода, которые теперь происходят реже. При этом, по словам климатолога, с изменением климата на юге России могут усилиться волны аномальной жары, но это не приведет к тому, что жить там станет невозможно.
https://ria.ru/20240729/afrika-1962790242.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960714591_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_67d400eaec3173b6f0e82ef8e91eab0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Климатолог раскрыл, как потепление климата повлияет на Россию
Климатолог Локощенко: потепление благоприятно скажется на ряде регионов РФ
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Потепление климата сделает зимы в России менее холодными, это благоприятно скажется на экономике и качестве жизни в некоторых регионах, заявил РИА Новости ведущий сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.
«
"Что касается Российской Федерации, то, поскольку мы живем в условиях довольно холодного климата, потепление климата в наиболее холодных регионах страны является скорее благоприятным изменением с точки зрения здоровья человека и народного хозяйства", - сказал Локощенко.
Он подчеркнул, что к числу опасных природных явлений относится не только сильная жара, но и аномальные холода, которые теперь происходят реже. При этом, по словам климатолога, с изменением климата на юге России могут усилиться волны аномальной жары, но это не приведет к тому, что жить там станет невозможно.