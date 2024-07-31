https://ria.ru/20240731/poteplenie-1963059799.html

Климатолог раскрыл, как потепление климата повлияет на Россию

Климатолог раскрыл, как потепление климата повлияет на Россию - РИА Новости, 31.07.2024

Климатолог раскрыл, как потепление климата повлияет на Россию

Потепление климата сделает зимы в России менее холодными, это благоприятно скажется на экономике и качестве жизни в некоторых регионах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T03:06

2024-07-31T03:06

2024-07-31T03:06

наука

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960714591_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_8fc45022baecfd8fad93e593609558d3.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Потепление климата сделает зимы в России менее холодными, это благоприятно скажется на экономике и качестве жизни в некоторых регионах, заявил РИА Новости ведущий сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко. "Что касается Российской Федерации, то, поскольку мы живем в условиях довольно холодного климата, потепление климата в наиболее холодных регионах страны является скорее благоприятным изменением с точки зрения здоровья человека и народного хозяйства", - сказал Локощенко.Он подчеркнул, что к числу опасных природных явлений относится не только сильная жара, но и аномальные холода, которые теперь происходят реже. При этом, по словам климатолога, с изменением климата на юге России могут усилиться волны аномальной жары, но это не приведет к тому, что жить там станет невозможно.

https://ria.ru/20240729/afrika-1962790242.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия