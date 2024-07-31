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Климатолог раскрыл, как потепление климата повлияет на Россию - РИА Новости, 31.07.2024
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Наука
 
03:06 31.07.2024
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Климатолог раскрыл, как потепление климата повлияет на Россию
Климатолог раскрыл, как потепление климата повлияет на Россию - РИА Новости, 31.07.2024
Климатолог раскрыл, как потепление климата повлияет на Россию
Потепление климата сделает зимы в России менее холодными, это благоприятно скажется на экономике и качестве жизни в некоторых регионах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T03:06
2024-07-31T03:06
наука
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Потепление климата сделает зимы в России менее холодными, это благоприятно скажется на экономике и качестве жизни в некоторых регионах, заявил РИА Новости ведущий сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко. "Что касается Российской Федерации, то, поскольку мы живем в условиях довольно холодного климата, потепление климата в наиболее холодных регионах страны является скорее благоприятным изменением с точки зрения здоровья человека и народного хозяйства", - сказал Локощенко.Он подчеркнул, что к числу опасных природных явлений относится не только сильная жара, но и аномальные холода, которые теперь происходят реже. При этом, по словам климатолога, с изменением климата на юге России могут усилиться волны аномальной жары, но это не приведет к тому, что жить там станет невозможно.
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Наука, Россия
Климатолог раскрыл, как потепление климата повлияет на Россию

Климатолог Локощенко: потепление благоприятно скажется на ряде регионов РФ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛюди на прогулке у реки Салгир в Симферополе
Люди на прогулке у реки Салгир в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Люди на прогулке у реки Салгир в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Потепление климата сделает зимы в России менее холодными, это благоприятно скажется на экономике и качестве жизни в некоторых регионах, заявил РИА Новости ведущий сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.
«
"Что касается Российской Федерации, то, поскольку мы живем в условиях довольно холодного климата, потепление климата в наиболее холодных регионах страны является скорее благоприятным изменением с точки зрения здоровья человека и народного хозяйства", - сказал Локощенко.
Он подчеркнул, что к числу опасных природных явлений относится не только сильная жара, но и аномальные холода, которые теперь происходят реже. При этом, по словам климатолога, с изменением климата на юге России могут усилиться волны аномальной жары, но это не приведет к тому, что жить там станет невозможно.
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