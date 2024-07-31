https://ria.ru/20240731/postradavshaya-1963098098.html
В ЛНР умерла женщина, пострадавшая при обстреле Первомайска 5 июля
В ЛНР умерла женщина, пострадавшая при обстреле Первомайска 5 июля - РИА Новости, 31.07.2024
В ЛНР умерла женщина, пострадавшая при обстреле Первомайска 5 июля
Женщина, получившая сильные ожоги в результате украинского обстрела города Первомайска в ЛНР 5 июля, скончалась в больнице, сообщил в среду глава города Сергей... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:17
2024-07-31T10:17
2024-07-31T10:17
специальная военная операция на украине
первомайск
луганская народная республика
луганск
происшествия
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Женщина, получившая сильные ожоги в результате украинского обстрела города Первомайска в ЛНР 5 июля, скончалась в больнице, сообщил в среду глава города Сергей Колягин. Ранее, 5 июля, министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что в результате обстрела города Первомайска украинскими войсками пострадали семь мирных жителей, среди них ребенок. Двое пострадавших госпитализированы с термическими ожогами первой-второй степени с около 30% поверхности тела. "Одна из женщин, получившая сильные ожоги в результате обстрела многоэтажки в Первомайске 5 июля, скончалась в больнице", - приводит слова Колягина Telegram-канал регионального правительства. Глава города выразил соболезнования семье погибшей, отметив, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшей, но полученные комбинированные ожоги после обстрела оказались слишком серьезные. Первомайск - город в ЛНР, расположен в 75 километрах западнее Луганска. До начала российской спецоперации на Украине и в Донбассе население города составляло около 36 тысяч человек. Экономика ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля 2022 года линия боевого соприкосновения переместилась от Первомайска примерно на 40 километров к западу.
https://ria.ru/20240730/gorlovka-1962888097.html
https://ria.ru/20240731/belgorodskij-1963067351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
первомайск, луганская народная республика, луганск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика, Луганск, Происшествия
В ЛНР умерла женщина, пострадавшая при обстреле Первомайска 5 июля
В ЛНР умерла женщина, получившая ожоги при обстреле Первомайска 5 июля