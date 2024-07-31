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Посольство России в Иране назвало убийство Хании неприемлемым преступлением
Посольство России в Иране назвало убийство Хании неприемлемым преступлением - РИА Новости, 31.07.2024
Посольство России в Иране назвало убийство Хании неприемлемым преступлением
Циничное убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - это неприемлемое политическое преступление, которое приведет к эскалации на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:41
2024-07-31T11:41
2024-07-31T11:41
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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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ТЕГЕРАН, 31 июл - РИА Новости. Циничное убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - это неприемлемое политическое преступление, которое приведет к эскалации на Ближнем Востоке, сказано в заявлении посольства РФ в иранской столице в Telegram-канале. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. "Глубоко потрясены циничным убийством в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Это абсолютно неприемлемое политическое преступление, которое приведет к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке и негативно скажется на переговорах по прекращению боевых действий в секторе Газа", - говорится в сообщении диппредставительства. Посольство выразило соболезнования родным и близким погибшего.
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в мире, тегеран (город), ближний восток, россия, исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Тегеран (город), Ближний Восток, Россия, Исмаил Хания, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Посольство России в Иране назвало убийство Хании неприемлемым преступлением
Посольство: убийство Хании в Тегеране приведет к эскалации на Ближнем Востоке