https://ria.ru/20240731/posolstvo-1963133252.html

Посольство России в Иране назвало убийство Хании неприемлемым преступлением

Посольство России в Иране назвало убийство Хании неприемлемым преступлением - РИА Новости, 31.07.2024

Посольство России в Иране назвало убийство Хании неприемлемым преступлением

Циничное убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - это неприемлемое политическое преступление, которое приведет к эскалации на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:41

2024-07-31T11:41

2024-07-31T11:41

в мире

тегеран (город)

ближний восток

россия

исмаил хания

хамас

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963095430_0:51:3183:1841_1920x0_80_0_0_a043e93dc761b5554eb8c7c5493cdb66.jpg

ТЕГЕРАН, 31 июл - РИА Новости. Циничное убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - это неприемлемое политическое преступление, которое приведет к эскалации на Ближнем Востоке, сказано в заявлении посольства РФ в иранской столице в Telegram-канале. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. "Глубоко потрясены циничным убийством в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Это абсолютно неприемлемое политическое преступление, которое приведет к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке и негативно скажется на переговорах по прекращению боевых действий в секторе Газа", - говорится в сообщении диппредставительства. Посольство выразило соболезнования родным и близким погибшего.

https://ria.ru/20240731/iran-1963067800.html

тегеран (город)

ближний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тегеран (город), ближний восток, россия, исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране