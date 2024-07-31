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Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии передали автомобиль УАЗ в зону СВО

Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии передали автомобиль УАЗ в зону СВО - РИА Новости, 31.07.2024

Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии передали автомобиль УАЗ в зону СВО

Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии передали автомобиль УАЗ бойцам в зону спецоперации, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:42

2024-07-31T13:42

2024-07-31T13:42

надежные люди

республика бурятия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сво

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УЛАН-УДЭ, 31 июл – РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии передали автомобиль УАЗ бойцам в зону спецоперации, сообщает пресс-служба ведомства. "Сегодня, 31 июля, состоялась встреча руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Сергея Ханхареева, главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия Зорикто Марактаева с представителями Общероссийского народного фронта и 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, на которой был передан отремонтированный на личные средства сотрудников органов и учреждений Роспотребнадзора в Бурятии автомобиль УАЗ в зону специальной военной операции", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, это не первая гуманитарная помощь, которую специалисты органов и учреждений Роспотребнадзора Бурятии отправляют участникам СВО. Также были закуплены и переданы спецсредства: спутниковая тарелка, тепловизионные монокуляры, тепловизионные оптические прицелы, лекарственные средства и медицинские изделия.

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республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика бурятия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сво