Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии передали автомобиль УАЗ в зону СВО
© Фото : Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике БурятияАвтомобиль УАЗ, переданный сотрудниками Роспотребнадзора Бурятии бойцам в зону спецоперации
© Фото : Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия
Автомобиль УАЗ, переданный сотрудниками Роспотребнадзора Бурятии бойцам в зону спецоперации
УЛАН-УДЭ, 31 июл – РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии передали автомобиль УАЗ бойцам в зону спецоперации, сообщает пресс-служба ведомства.
"Сегодня, 31 июля, состоялась встреча руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Сергея Ханхареева, главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия Зорикто Марактаева с представителями Общероссийского народного фронта и 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, на которой был передан отремонтированный на личные средства сотрудников органов и учреждений Роспотребнадзора в Бурятии автомобиль УАЗ в зону специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, это не первая гуманитарная помощь, которую специалисты органов и учреждений Роспотребнадзора Бурятии отправляют участникам СВО. Также были закуплены и переданы спецсредства: спутниковая тарелка, тепловизионные монокуляры, тепловизионные оптические прицелы, лекарственные средства и медицинские изделия.