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Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии передали автомобиль УАЗ в зону СВО - РИА Новости, 31.07.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
13:42 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/pomosch-1963172796.html
Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии передали автомобиль УАЗ в зону СВО
Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии передали автомобиль УАЗ в зону СВО - РИА Новости, 31.07.2024
Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии передали автомобиль УАЗ в зону СВО
Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии передали автомобиль УАЗ бойцам в зону спецоперации, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:42
2024-07-31T13:42
надежные люди
республика бурятия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сво
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УЛАН-УДЭ, 31 июл – РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии передали автомобиль УАЗ бойцам в зону спецоперации, сообщает пресс-служба ведомства. "Сегодня, 31 июля, состоялась встреча руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Сергея Ханхареева, главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия Зорикто Марактаева с представителями Общероссийского народного фронта и 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, на которой был передан отремонтированный на личные средства сотрудников органов и учреждений Роспотребнадзора в Бурятии автомобиль УАЗ в зону специальной военной операции", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, это не первая гуманитарная помощь, которую специалисты органов и учреждений Роспотребнадзора Бурятии отправляют участникам СВО. Также были закуплены и переданы спецсредства: спутниковая тарелка, тепловизионные монокуляры, тепловизионные оптические прицелы, лекарственные средства и медицинские изделия.
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республика бурятия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сво
Надежные люди, Республика Бурятия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), СВО

Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии передали автомобиль УАЗ в зону СВО

© Фото : Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике БурятияАвтомобиль УАЗ, переданный сотрудниками Роспотребнадзора Бурятии бойцам в зону спецоперации
Автомобиль УАЗ, переданный сотрудниками Роспотребнадзора Бурятии бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия
Автомобиль УАЗ, переданный сотрудниками Роспотребнадзора Бурятии бойцам в зону спецоперации
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УЛАН-УДЭ, 31 июл – РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии передали автомобиль УАЗ бойцам в зону спецоперации, сообщает пресс-служба ведомства.
"Сегодня, 31 июля, состоялась встреча руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Сергея Ханхареева, главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия Зорикто Марактаева с представителями Общероссийского народного фронта и 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, на которой был передан отремонтированный на личные средства сотрудников органов и учреждений Роспотребнадзора в Бурятии автомобиль УАЗ в зону специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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Как отметили в пресс-службе, это не первая гуманитарная помощь, которую специалисты органов и учреждений Роспотребнадзора Бурятии отправляют участникам СВО. Также были закуплены и переданы спецсредства: спутниковая тарелка, тепловизионные монокуляры, тепловизионные оптические прицелы, лекарственные средства и медицинские изделия.
 
Надежные людиРеспублика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СВО
 
 
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