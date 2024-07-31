https://ria.ru/20240731/polsha-1963241268.html

В Польше заявили, что готовятся поставлять Украине электроэнергию

В Польше заявили, что готовятся поставлять Украине электроэнергию - РИА Новости, 31.07.2024

В Польше заявили, что готовятся поставлять Украине электроэнергию

Польша готовится поставлять Украине электроэнергию, заявил депутат польского сейма, глава совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль в эфире... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T17:01

2024-07-31T17:01

2024-07-31T17:01

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украина

польша

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ВАРШАВА, 31 июл – РИА Новости. Польша готовится поставлять Украине электроэнергию, заявил депутат польского сейма, глава совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль в эфире радиостанции RadioZET. "У нас уже есть решение. Я не могу пока рассказать про технические подробности, но я их знаю", - сказал Коваль, отвечая на вопрос о планируемых поставках электроэнергии из Польши на Украину. Он добавил, что для экспорта Украине электроэнергии "будет возможность и техническая, и юридическая, и финансовая".

https://ria.ru/20230917/elektroenergiya-1896827530.html

украина

польша

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в мире, украина, польша