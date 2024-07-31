Рейтинг@Mail.ru
В Польше заявили, что готовятся поставлять Украине электроэнергию - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/polsha-1963241268.html
В Польше заявили, что готовятся поставлять Украине электроэнергию
В Польше заявили, что готовятся поставлять Украине электроэнергию - РИА Новости, 31.07.2024
В Польше заявили, что готовятся поставлять Украине электроэнергию
Польша готовится поставлять Украине электроэнергию, заявил депутат польского сейма, глава совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль в эфире... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:01
2024-07-31T17:01
в мире
украина
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788410648_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_3809415be1fd7c8550561eb50689daa4.jpg
ВАРШАВА, 31 июл – РИА Новости. Польша готовится поставлять Украине электроэнергию, заявил депутат польского сейма, глава совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль в эфире радиостанции RadioZET. "У нас уже есть решение. Я не могу пока рассказать про технические подробности, но я их знаю", - сказал Коваль, отвечая на вопрос о планируемых поставках электроэнергии из Польши на Украину. Он добавил, что для экспорта Украине электроэнергии "будет возможность и техническая, и юридическая, и финансовая".
https://ria.ru/20230917/elektroenergiya-1896827530.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788410648_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_4b7723a64c9476a5e611eeba8e14c9c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
В Польше заявили, что готовятся поставлять Украине электроэнергию

Депутат сейма Коваль: Польша готовится поставлять Украине электроэнергию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтная линия электропередач
Высоковольтная линия электропередач - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтная линия электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 31 июл – РИА Новости. Польша готовится поставлять Украине электроэнергию, заявил депутат польского сейма, глава совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль в эфире радиостанции RadioZET.
"У нас уже есть решение. Я не могу пока рассказать про технические подробности, но я их знаю", - сказал Коваль, отвечая на вопрос о планируемых поставках электроэнергии из Польши на Украину.
Он добавил, что для экспорта Украине электроэнергии "будет возможность и техническая, и юридическая, и финансовая".
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Азаров: Киев вместо включения ТЭС импортирует супердорогую электроэнергию
17 сентября 2023, 17:13
 
В миреУкраинаПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала