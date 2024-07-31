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Двух иностранцев заподозрили в похищении знакомой в Подмосковье - РИА Новости, 31.07.2024
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16:17 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/pokhischenie-1963228911.html
Двух иностранцев заподозрили в похищении знакомой в Подмосковье
Двух иностранцев заподозрили в похищении знакомой в Подмосковье - РИА Новости, 31.07.2024
Двух иностранцев заподозрили в похищении знакомой в Подмосковье
Двое иностранцев подозреваются в том, что избили и похитили знакомую в Королеве, требуя от нее 700 тысяч рублей, которые та якобы украла, сообщается в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:17
2024-07-31T16:17
происшествия
королев
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Двое иностранцев подозреваются в том, что избили и похитили знакомую в Королеве, требуя от нее 700 тысяч рублей, которые та якобы украла, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. "Задержаны двое иностранных граждан 1997 и 1986 годов рождения. Они подозреваются в похищении 33-летней девушки и вымогательстве у нее денежных средств (пункты "а", "в", "г", "з" части 2 статьи 126, пункты "а", "в", "г" части 2 статьи 163 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 28 июля подозреваемые, находясь в отеле "Новые Горки" в Королеве, избили знакомую, насильно поместили ее в автомобиль и стали требовать 700 тысяч рублей, которые она якобы украла у одного из мужчин. Затем вывезли в Красногорск, где пересадили в другую машину. В Кашире мужчины были остановлены сотрудниками ДПС, которым потерпевшая смогла рассказать о своем похищении, в результате девушку удалось освободить, а похитителей задержать.
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королев
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, королев, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Королев, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Двух иностранцев заподозрили в похищении знакомой в Подмосковье

Двух иностранцев подозревают в избиении и похищении знакомой в Подмосковье

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Двое иностранцев подозреваются в том, что избили и похитили знакомую в Королеве, требуя от нее 700 тысяч рублей, которые та якобы украла, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
"Задержаны двое иностранных граждан 1997 и 1986 годов рождения. Они подозреваются в похищении 33-летней девушки и вымогательстве у нее денежных средств (пункты "а", "в", "г", "з" части 2 статьи 126, пункты "а", "в", "г" части 2 статьи 163 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 28 июля подозреваемые, находясь в отеле "Новые Горки" в Королеве, избили знакомую, насильно поместили ее в автомобиль и стали требовать 700 тысяч рублей, которые она якобы украла у одного из мужчин. Затем вывезли в Красногорск, где пересадили в другую машину. В Кашире мужчины были остановлены сотрудниками ДПС, которым потерпевшая смогла рассказать о своем похищении, в результате девушку удалось освободить, а похитителей задержать.
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