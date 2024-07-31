https://ria.ru/20240731/pokhischenie-1963228911.html

Двух иностранцев заподозрили в похищении знакомой в Подмосковье

Двух иностранцев заподозрили в похищении знакомой в Подмосковье - РИА Новости, 31.07.2024

Двух иностранцев заподозрили в похищении знакомой в Подмосковье

Двое иностранцев подозреваются в том, что избили и похитили знакомую в Королеве, требуя от нее 700 тысяч рублей, которые та якобы украла, сообщается в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:17

2024-07-31T16:17

2024-07-31T16:17

происшествия

королев

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Двое иностранцев подозреваются в том, что избили и похитили знакомую в Королеве, требуя от нее 700 тысяч рублей, которые та якобы украла, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. "Задержаны двое иностранных граждан 1997 и 1986 годов рождения. Они подозреваются в похищении 33-летней девушки и вымогательстве у нее денежных средств (пункты "а", "в", "г", "з" части 2 статьи 126, пункты "а", "в", "г" части 2 статьи 163 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 28 июля подозреваемые, находясь в отеле "Новые Горки" в Королеве, избили знакомую, насильно поместили ее в автомобиль и стали требовать 700 тысяч рублей, которые она якобы украла у одного из мужчин. Затем вывезли в Красногорск, где пересадили в другую машину. В Кашире мужчины были остановлены сотрудниками ДПС, которым потерпевшая смогла рассказать о своем похищении, в результате девушку удалось освободить, а похитителей задержать.

https://ria.ru/20240731/vladivostok-1963062914.html

королев

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, королев, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)