Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/pogoda-1963210128.html
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 31.07.2024
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Жителей Москвы призвали быть предельно внимательными на улице из-за прогнозируемой непогоды, до конца дня в столице ожидается дождь, местами ливень, порывы... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:14
2024-07-31T15:14
общество
москва
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954268454_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_ba19e0221944b2c762af82d1110d30e2.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Жителей Москвы призвали быть предельно внимательными на улице из-за прогнозируемой непогоды, до конца дня в столице ожидается дождь, местами ливень, порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами ливень, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20240703/groza-1957233601.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954268454_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_6605a30553b7a67740d345cf48758dcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, экология в россии
Общество, Москва, Экология в России
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Москвичей призвали быть предельно внимательными на улице из-за непогоды

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сильный дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Жителей Москвы призвали быть предельно внимательными на улице из-за прогнозируемой непогоды, до конца дня в столице ожидается дождь, местами ливень, порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами ливень, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - сказано в сообщении.
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Москве из-за грозы начали падать деревья
3 июля, 22:52
 
ОбществоМоскваЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала