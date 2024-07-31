https://ria.ru/20240731/pogoda-1963210128.html

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 31.07.2024

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Жителей Москвы призвали быть предельно внимательными на улице из-за прогнозируемой непогоды, до конца дня в столице ожидается дождь, местами ливень, порывы... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:14

2024-07-31T15:14

2024-07-31T15:14

общество

москва

экология в россии

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Жителей Москвы призвали быть предельно внимательными на улице из-за прогнозируемой непогоды, до конца дня в столице ожидается дождь, местами ливень, порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами ливень, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20240703/groza-1957233601.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, экология в россии