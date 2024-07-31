https://ria.ru/20240731/pogoda-1963076121.html

Москвичам рассказали о погоде в последний день июля

Москвичам рассказали о погоде в последний день июля - РИА Новости, 31.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в последний день июля

Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в последний день июля, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T08:09

2024-07-31T08:09

2024-07-31T08:09

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в последний день июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в среду на синоптической карте сохранится безраздельное господство североатлантического циклона, центр которого сместится на Киров. Небо Русской равнины продолжит "хмуриться", пройдут локальные дожди слабой и средней интенсивности с наибольшим количеством на Северо-Западе, в Центральной России, Волго-Вятском регионе и Предуралье. "В Москве сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди до 5-6 литров воды на метр площади. Температура воздуха в столице плюс 19-21 градус, в Подмосковье плюс 17-22 градуса", - рассказал Тишковец. Он добавил, что ожидается северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Показания барометров не изменятся и составят 738 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Магнитосфера земли успокоится. "Сейчас в Москве плюс 15,6 градусов. Небосвод прикрыт разорвано-слоистыми облаками на 100% с нижней кромкой 200-300 метров. Местами моросит. Видимость - 17 километров. Ветер - 1 метр в секунду. Влажность - 93%. Атмосферное давление пониженное - 737,8 миллиметра ртутного столба. Слабая магнитная буря", - уточнил специалист. Синоптик отметил, что до конца недели характер метеоусловий не изменится.

https://ria.ru/20240702/rekordy-1956781663.html

https://ria.ru/20240718/vilfand-1960387545.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец