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Москвичам рассказали о погоде в последний день июля - РИА Новости, 31.07.2024
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08:09 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/pogoda-1963076121.html
Москвичам рассказали о погоде в последний день июля
Москвичам рассказали о погоде в последний день июля - РИА Новости, 31.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в последний день июля
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в последний день июля, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:09
2024-07-31T08:09
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в последний день июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в среду на синоптической карте сохранится безраздельное господство североатлантического циклона, центр которого сместится на Киров. Небо Русской равнины продолжит "хмуриться", пройдут локальные дожди слабой и средней интенсивности с наибольшим количеством на Северо-Западе, в Центральной России, Волго-Вятском регионе и Предуралье. "В Москве сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди до 5-6 литров воды на метр площади. Температура воздуха в столице плюс 19-21 градус, в Подмосковье плюс 17-22 градуса", - рассказал Тишковец. Он добавил, что ожидается северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Показания барометров не изменятся и составят 738 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Магнитосфера земли успокоится. "Сейчас в Москве плюс 15,6 градусов. Небосвод прикрыт разорвано-слоистыми облаками на 100% с нижней кромкой 200-300 метров. Местами моросит. Видимость - 17 километров. Ветер - 1 метр в секунду. Влажность - 93%. Атмосферное давление пониженное - 737,8 миллиметра ртутного столба. Слабая магнитная буря", - уточнил специалист. Синоптик отметил, что до конца недели характер метеоусловий не изменится.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в последний день июля

В Москве в последний день июля ожидаются дожди и до 21 градуса тепла

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в последний день июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в среду на синоптической карте сохранится безраздельное господство североатлантического циклона, центр которого сместится на Киров. Небо Русской равнины продолжит "хмуриться", пройдут локальные дожди слабой и средней интенсивности с наибольшим количеством на Северо-Западе, в Центральной России, Волго-Вятском регионе и Предуралье.
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"В Москве сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди до 5-6 литров воды на метр площади. Температура воздуха в столице плюс 19-21 градус, в Подмосковье плюс 17-22 градуса", - рассказал Тишковец.
Он добавил, что ожидается северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Показания барометров не изменятся и составят 738 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Магнитосфера земли успокоится.
"Сейчас в Москве плюс 15,6 градусов. Небосвод прикрыт разорвано-слоистыми облаками на 100% с нижней кромкой 200-300 метров. Местами моросит. Видимость - 17 километров. Ветер - 1 метр в секунду. Влажность - 93%. Атмосферное давление пониженное - 737,8 миллиметра ртутного столба. Слабая магнитная буря", - уточнил специалист.
Синоптик отметил, что до конца недели характер метеоусловий не изменится.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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