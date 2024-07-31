https://ria.ru/20240731/podzhogi-1963192700.html
В Харьковской области массово поджигают машины украинских военных
В Харьковской области массово поджигают машины украинских военных - РИА Новости, 31.07.2024
В Харьковской области массово поджигают машины украинских военных
Около 40 автомобилей украинских военных уже сожгли в Харькове и области, заявил в среду глава местной областной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:39
2024-07-31T14:39
2024-07-31T14:41
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Около 40 автомобилей украинских военных уже сожгли в Харькове и области, заявил в среду глава местной областной администрации Олег Синегубов. "У нас было около 40 случаев на территории Харькова и Харьковской области касательно поджогов", - заявил Синегубов в эфире единого украинского новостного телемарафона. Срок, за который произошли поджоги, чиновник не озвучил. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК" (ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
https://ria.ru/20240730/podzhigateli-1962842257.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Украина
В Харьковской области массово поджигают машины украинских военных
В Харькове и области уже сожгли около 40 автомобилей украинских военных