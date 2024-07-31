Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области массово поджигают машины украинских военных - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 31.07.2024 (обновлено: 14:41 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/podzhogi-1963192700.html
В Харьковской области массово поджигают машины украинских военных
В Харьковской области массово поджигают машины украинских военных - РИА Новости, 31.07.2024
В Харьковской области массово поджигают машины украинских военных
Около 40 автомобилей украинских военных уже сожгли в Харькове и области, заявил в среду глава местной областной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:39
2024-07-31T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959390134_154:87:2048:1152_1920x0_80_0_0_0c18f25c40f2b0b077f5395f705d7083.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Около 40 автомобилей украинских военных уже сожгли в Харькове и области, заявил в среду глава местной областной администрации Олег Синегубов. "У нас было около 40 случаев на территории Харькова и Харьковской области касательно поджогов", - заявил Синегубов в эфире единого украинского новостного телемарафона. Срок, за который произошли поджоги, чиновник не озвучил. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК" (ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
https://ria.ru/20240730/podzhigateli-1962842257.html
https://ria.ru/20240727/ukraina-1961990136.html
харьков
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959390134_309:0:1845:1152_1920x0_80_0_0_59c2fe88ebd11285d3b991d6e0314aa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Украина
В Харьковской области массово поджигают машины украинских военных

В Харькове и области уже сожгли около 40 автомобилей украинских военных

© Фото : ГСЧС Украины Украинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Около 40 автомобилей украинских военных уже сожгли в Харькове и области, заявил в среду глава местной областной администрации Олег Синегубов.
"У нас было около 40 случаев на территории Харькова и Харьковской области касательно поджогов", - заявил Синегубов в эфире единого украинского новостного телемарафона.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Бывший член "Азова"* приказал расстреливать поджигателей военных машин
30 июля, 08:34
Срок, за который произошли поджоги, чиновник не озвучил.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК" (ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
"Опасные профессии". Мобилизация на Украине породила неожиданный феномен
27 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала