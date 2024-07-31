https://ria.ru/20240731/podzhogi-1963192700.html

В Харьковской области массово поджигают машины украинских военных

В Харьковской области массово поджигают машины украинских военных - РИА Новости, 31.07.2024

В Харьковской области массово поджигают машины украинских военных

Около 40 автомобилей украинских военных уже сожгли в Харькове и области, заявил в среду глава местной областной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:39

2024-07-31T14:39

2024-07-31T14:41

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Около 40 автомобилей украинских военных уже сожгли в Харькове и области, заявил в среду глава местной областной администрации Олег Синегубов. "У нас было около 40 случаев на территории Харькова и Харьковской области касательно поджогов", - заявил Синегубов в эфире единого украинского новостного телемарафона. Срок, за который произошли поджоги, чиновник не озвучил. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК" (ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).

https://ria.ru/20240730/podzhigateli-1962842257.html

https://ria.ru/20240727/ukraina-1961990136.html

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Варвара Скокшина

в мире, харьков, харьковская область, украина