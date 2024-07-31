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Подполье сообщило об ударе по артиллерийскому складу в Броварах
Подполье сообщило об ударе по артиллерийскому складу в Броварах - РИА Новости, 31.07.2024
Подполье сообщило об ударе по артиллерийскому складу в Броварах
Удар нанесен ночью по артиллерийскому складу в Броварах с "помощью" из США, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:07
2024-07-31T07:07
2024-07-31T07:07
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен ночью по артиллерийскому складу в Броварах с "помощью" из США, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 02.12 Киевская область прилет в Бровары по артиллерийскому складу с "помощью" из США", - сообщил собеседник агентства. Собеседник агентства добавил, что удар нанесен ночью по военной части на северо-востоке Киева. "В 01.50 Киев, пригород, (нанесен - ред.) удар по военной части на северо-востоке города", - добавил собеседник агентства.
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бровары, киев, сша, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Бровары, Киев, США, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по артиллерийскому складу в Броварах
Лебедев сообщил об ударе по артиллерийскому складу с помощью из США в Броварах