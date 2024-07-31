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Подполье сообщило об ударе по складу в Черниговской области

Подполье сообщило об ударе по складу в Черниговской области - РИА Новости, 31.07.2024

Подполье сообщило об ударе по складу в Черниговской области

Удар был нанесен ночью по складу города Нежин Черниговской области Украины, где рядом располагался пункт дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T06:48

2024-07-31T06:48

2024-07-31T06:48

специальная военная операция на украине

нежин

черниговская область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар был нанесен ночью по складу города Нежин Черниговской области Украины, где рядом располагался пункт дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 0.40, ...прилет в Нежин, по складу и рядом пункт дислокации был. Всё оцеплено, в "Камазах" трупы", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240731/shturmoviki-1963064190.html

нежин

черниговская область

украина

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нежин, черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины