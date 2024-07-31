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Подполье сообщило об ударе по складу в Черниговской области
Подполье сообщило об ударе по складу в Черниговской области - РИА Новости, 31.07.2024
Подполье сообщило об ударе по складу в Черниговской области
Удар был нанесен ночью по складу города Нежин Черниговской области Украины, где рядом располагался пункт дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T06:48
2024-07-31T06:48
2024-07-31T06:48
специальная военная операция на украине
нежин
черниговская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар был нанесен ночью по складу города Нежин Черниговской области Украины, где рядом располагался пункт дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 0.40, ...прилет в Нежин, по складу и рядом пункт дислокации был. Всё оцеплено, в "Камазах" трупы", - сообщил собеседник агентства.
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нежин, черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Нежин, Черниговская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по складу в Черниговской области
Лебедев: в Черниговской области попал под удар склад рядом с расположением ВСУ