https://ria.ru/20240731/peskov-1963155582.html

Россия заинтересована в развитии торговли с Индонезией, заявил Песков

Россия заинтересована в развитии торговли с Индонезией, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2024

Россия заинтересована в развитии торговли с Индонезией, заявил Песков

У России и Индонезии большие интересы в сфере развития торгово-экономических отношений и много потенциальных проектов для совместной кооперации, заявил... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:36

2024-07-31T12:36

2024-07-31T12:36

индонезия

россия

азия

дмитрий песков

владимир путин

прабово субианто

политика

экономика

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. У России и Индонезии большие интересы в сфере развития торгово-экономических отношений и много потенциальных проектов для совместной кооперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил, что в среду президент России Владимир Путин проведет переговоры с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто. "Индонезия – крупная страна юго-восточной Азии, с которой у нас большие интересы для развития торгово-экономических отношений, много потенциальных проектов взаимной кооперации на повестке дня", - сказал Песков журналистам.По его словам, Индонезия – это страна, которая играет все большую и видимую роль в международных делах. "Поэтому президенту и избранному президенту Индонезии будет о чем поговорить", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240320/subianto-1934549823.html

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индонезия, россия, азия, дмитрий песков, владимир путин, прабово субианто, политика, экономика