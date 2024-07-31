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Россия заинтересована в развитии торговли с Индонезией, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2024
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12:36 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/peskov-1963155582.html
Россия заинтересована в развитии торговли с Индонезией, заявил Песков
Россия заинтересована в развитии торговли с Индонезией, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2024
Россия заинтересована в развитии торговли с Индонезией, заявил Песков
У России и Индонезии большие интересы в сфере развития торгово-экономических отношений и много потенциальных проектов для совместной кооперации, заявил... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:36
2024-07-31T12:36
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. У России и Индонезии большие интересы в сфере развития торгово-экономических отношений и много потенциальных проектов для совместной кооперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил, что в среду президент России Владимир Путин проведет переговоры с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто. &quot;Индонезия – крупная страна юго-восточной Азии, с которой у нас большие интересы для развития торгово-экономических отношений, много потенциальных проектов взаимной кооперации на повестке дня&quot;, - сказал Песков журналистам.По его словам, Индонезия – это страна, которая играет все большую и видимую роль в международных делах. "Поэтому президенту и избранному президенту Индонезии будет о чем поговорить", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240320/subianto-1934549823.html
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индонезия, россия, азия, дмитрий песков, владимир путин, прабово субианто, политика, экономика
Индонезия, Россия, Азия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Прабово Субианто, Политика, Экономика
Россия заинтересована в развитии торговли с Индонезией, заявил Песков

Песков: у России и Индонезии большие интересы в сфере развития торговли

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. У России и Индонезии большие интересы в сфере развития торгово-экономических отношений и много потенциальных проектов для совместной кооперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что в среду президент России Владимир Путин проведет переговоры с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто.
«

"Индонезия – крупная страна юго-восточной Азии, с которой у нас большие интересы для развития торгово-экономических отношений, много потенциальных проектов взаимной кооперации на повестке дня", - сказал Песков журналистам.

По его словам, Индонезия – это страна, которая играет все большую и видимую роль в международных делах. "Поэтому президенту и избранному президенту Индонезии будет о чем поговорить", - добавил Песков.
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ИндонезияРоссияАзияДмитрий ПесковВладимир ПутинПрабово СубиантоПолитикаЭкономика
 
 
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