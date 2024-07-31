Рейтинг@Mail.ru
Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/peskov-1963152008.html
Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Песков
Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2024
Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Песков
Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:30
2024-07-31T12:30
россия
украина
дмитрий песков
михаил подоляк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Российская сторона продолжает оставаться открытой для переговорного процесса", - сказал он журналистам. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, но на условиях, опирающихся на "концепцию международного права". Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР сказал, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. Позднее украинский МИД заявил, что Киев "не видит" готовности к переговорам со стороны Москвы, хотя китайский коллега Кулебы Ван И отметил, что Украина и Россия недавно выразили готовность к переговорам. Затем украинский министр записал шестиминутное видео, в котором ни разу не упомянул готовность Киева к такому диалогу. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240731/peskov-1963147245.html
https://ria.ru/20240725/kreml-1961924931.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, дмитрий песков, михаил подоляк
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Михаил Подоляк
Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Песков

Песков: Россия остается открытой для переговоров по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Российская сторона продолжает оставаться открытой для переговорного процесса", - сказал он журналистам.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Кремле назвали заявления Подоляка о переговорах с Россией схоластикой
Вчера, 12:19
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, но на условиях, опирающихся на "концепцию международного права".
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР сказал, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. Позднее украинский МИД заявил, что Киев "не видит" готовности к переговорам со стороны Москвы, хотя китайский коллега Кулебы Ван И отметил, что Украина и Россия недавно выразили готовность к переговорам. Затем украинский министр записал шестиминутное видео, в котором ни разу не упомянул готовность Киева к такому диалогу. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В Кремле допустили разные варианты, с кем можно вести переговоры по Украине
25 июля, 12:50
 
РоссияУкраинаДмитрий ПесковМихаил Подоляк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала