https://ria.ru/20240731/peskov-1963152008.html

Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Песков

Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2024

Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Песков

Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:30

2024-07-31T12:30

2024-07-31T12:30

россия

украина

дмитрий песков

михаил подоляк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Российская сторона продолжает оставаться открытой для переговорного процесса", - сказал он журналистам. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, но на условиях, опирающихся на "концепцию международного права". Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР сказал, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. Позднее украинский МИД заявил, что Киев "не видит" готовности к переговорам со стороны Москвы, хотя китайский коллега Кулебы Ван И отметил, что Украина и Россия недавно выразили готовность к переговорам. Затем украинский министр записал шестиминутное видео, в котором ни разу не упомянул готовность Киева к такому диалогу. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240731/peskov-1963147245.html

https://ria.ru/20240725/kreml-1961924931.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, дмитрий песков, михаил подоляк