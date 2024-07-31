https://ria.ru/20240731/peregovory-1963182951.html
Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения, заявил Путин
Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения, заявил Путин - РИА Новости, 31.07.2024
Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения, заявил Путин
Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения на протяжении десятилетий, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:17
2024-07-31T14:17
2024-07-31T14:35
россия
индонезия
владимир путин
политика
прабово субианто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963185851_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_617c96e05eff57458b6e3caefbb95000.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения на протяжении десятилетий, заявил президент России Владимир Путин."С Индонезией Россию связывают очень давние дружеские отношения на протяжении десятилетий. В следующем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал Путин на встрече с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто.
https://ria.ru/20240320/subianto-1934549823.html
россия
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963185851_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_f8046b54600757912a4a40826a7c2693.jpg
Встреча Путина с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто
Путин встретился с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто, отметил, что страны связывают давние дружеские отношения. По словам президента России, торговые отношения развиваются успешно, товарооборот за последние годы вырос вдвое.
2024-07-31T14:17
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индонезия, владимир путин, политика, прабово субианто
Россия, Индонезия, Владимир Путин, Политика, Прабово Субианто
Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения, заявил Путин
Путин: РФ и Индонезию связывают дружеские отношения на протяжении десятилетий