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Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения, заявил Путин - РИА Новости, 31.07.2024
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14:17 31.07.2024 (обновлено: 14:35 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/peregovory-1963182951.html
Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения, заявил Путин
Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения, заявил Путин - РИА Новости, 31.07.2024
Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения, заявил Путин
Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения на протяжении десятилетий, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:17
2024-07-31T14:35
россия
индонезия
владимир путин
политика
прабово субианто
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения на протяжении десятилетий, заявил президент России Владимир Путин."С Индонезией Россию связывают очень давние дружеские отношения на протяжении десятилетий. В следующем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал Путин на встрече с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто.
https://ria.ru/20240320/subianto-1934549823.html
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Встреча Путина с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто
Путин встретился с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто, отметил, что страны связывают давние дружеские отношения. По словам президента России, торговые отношения развиваются успешно, товарооборот за последние годы вырос вдвое.
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россия, индонезия, владимир путин, политика, прабово субианто
Россия, Индонезия, Владимир Путин, Политика, Прабово Субианто
Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения, заявил Путин

Путин: РФ и Индонезию связывают дружеские отношения на протяжении десятилетий

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения на протяжении десятилетий, заявил президент России Владимир Путин.
"С Индонезией Россию связывают очень давние дружеские отношения на протяжении десятилетий. В следующем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал Путин на встрече с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто.
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РоссияИндонезияВладимир ПутинПолитикаПрабово Субианто
 
 
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