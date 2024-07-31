https://ria.ru/20240731/peregovory-1963182951.html

Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения, заявил Путин

Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения, заявил Путин - РИА Новости, 31.07.2024

Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения, заявил Путин

Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения на протяжении десятилетий, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:17

2024-07-31T14:17

2024-07-31T14:35

россия

индонезия

владимир путин

политика

прабово субианто

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения на протяжении десятилетий, заявил президент России Владимир Путин."С Индонезией Россию связывают очень давние дружеские отношения на протяжении десятилетий. В следующем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал Путин на встрече с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто.

https://ria.ru/20240320/subianto-1934549823.html

россия

индонезия

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Наталья Макарова

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Встреча Путина с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто Путин встретился с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто, отметил, что страны связывают давние дружеские отношения. По словам президента России, торговые отношения развиваются успешно, товарооборот за последние годы вырос вдвое. 2024-07-31T14:17 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, индонезия, владимир путин, политика, прабово субианто