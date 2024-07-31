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Избранный президент Индонезии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Избранный президент Индонезии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 31.07.2024

Избранный президент Индонезии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль для участия в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, передает... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:07

2024-07-31T14:07

2024-07-31T14:26

индонезия

россия

владимир путин

прабово субианто

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андрей белоусов

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль для участия в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Субианто прибыл в Москву в среду. Ранее избранный президент Индонезии встретился с главой Минобороны России Андреем Белоусовым. В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития двустороннего российско-индонезийского сотрудничества в области обороны.Прабово Субианто победил на февральских выборах в стране и вступит в должность в октябре. Сейчас он занимает пост министра обороны, действующим президентом Индонезии является Джоко Видодо.

https://ria.ru/20240320/subianto-1934549823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто, москва, андрей белоусов