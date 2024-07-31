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Избранный президент Индонезии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 31.07.2024
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14:07 31.07.2024 (обновлено: 14:26 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/peregovory-1963180869.html
Избранный президент Индонезии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Избранный президент Индонезии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 31.07.2024
Избранный президент Индонезии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль для участия в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, передает... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:07
2024-07-31T14:26
индонезия
россия
владимир путин
прабово субианто
москва
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль для участия в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Субианто прибыл в Москву в среду. Ранее избранный президент Индонезии встретился с главой Минобороны России Андреем Белоусовым. В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития двустороннего российско-индонезийского сотрудничества в области обороны.Прабово Субианто победил на февральских выборах в стране и вступит в должность в октябре. Сейчас он занимает пост министра обороны, действующим президентом Индонезии является Джоко Видодо.
https://ria.ru/20240320/subianto-1934549823.html
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индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто, москва, андрей белоусов
Индонезия, Россия, Владимир Путин, Прабово Субианто, Москва, Андрей Белоусов
Избранный президент Индонезии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Избранный президент Индонезии Субианто прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 июля 2024
Министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 июля 2024
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль для участия в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Субианто прибыл в Москву в среду. Ранее избранный президент Индонезии встретился с главой Минобороны России Андреем Белоусовым. В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития двустороннего российско-индонезийского сотрудничества в области обороны.
Прабово Субианто победил на февральских выборах в стране и вступит в должность в октябре. Сейчас он занимает пост министра обороны, действующим президентом Индонезии является Джоко Видодо.
Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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ИндонезияРоссияВладимир ПутинПрабово СубиантоМоскваАндрей Белоусов
 
 
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