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Избранный президент Индонезии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Избранный президент Индонезии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 31.07.2024
Избранный президент Индонезии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль для участия в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, передает... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:07
2024-07-31T14:07
2024-07-31T14:26
индонезия
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владимир путин
прабово субианто
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль для участия в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Субианто прибыл в Москву в среду. Ранее избранный президент Индонезии встретился с главой Минобороны России Андреем Белоусовым. В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития двустороннего российско-индонезийского сотрудничества в области обороны.Прабово Субианто победил на февральских выборах в стране и вступит в должность в октябре. Сейчас он занимает пост министра обороны, действующим президентом Индонезии является Джоко Видодо.
https://ria.ru/20240320/subianto-1934549823.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто, москва, андрей белоусов
Индонезия, Россия, Владимир Путин, Прабово Субианто, Москва, Андрей Белоусов
Избранный президент Индонезии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Избранный президент Индонезии Субианто прибыл в Кремль на переговоры с Путиным