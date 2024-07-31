Все больше украинцев открыты к переговорам с Россией, пишет NYT
NYT: все больше жителей Украины готовы к мирным переговорам с Россией
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Все больше жителей Украины открыты к мирным переговорам с Россией, пишет американская газета New York Times.
"Все больше жителей Украины разочарованы и, кажется, открыты к идее о мире посредством переговоров, хотя их представления о том, что это означает, остаются туманными", - указывает издание.
По словам исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого, это связано с ожиданиями на Украине побед на фронте, которые не оправдались в том числе и из-за задержек поставок американской военной помощи.
"Разумеется, все больше и больше людей готовы (к переговорам о мире с Россией - ред.). И ключевая причина этого заключается в проваленных ожиданиях от прошлого года, потому что у многих людей было больше надежд", - приводит издание его слова.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР сказал, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. Позднее украинский МИД заявил, что Киев "не видит" готовности к переговорам со стороны Москвы, хотя китайский коллега Кулебы Ван И отметил, что Украина и Россия недавно выразили готовность к переговорам. Затем украинский министр записал шестиминутное видео, в котором ни разу не упомянул готовность Киева к такому диалогу. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.