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Все больше украинцев открыты к переговорам с Россией, пишет NYT - РИА Новости, 31.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/peregovory-1963180657.html
Все больше украинцев открыты к переговорам с Россией, пишет NYT
Все больше украинцев открыты к переговорам с Россией, пишет NYT - РИА Новости, 31.07.2024
Все больше украинцев открыты к переговорам с Россией, пишет NYT
Все больше жителей Украины открыты к мирным переговорам с Россией, пишет американская газета New York Times. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:06
2024-07-31T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Все больше жителей Украины открыты к мирным переговорам с Россией, пишет американская газета New York Times. "Все больше жителей Украины разочарованы и, кажется, открыты к идее о мире посредством переговоров, хотя их представления о том, что это означает, остаются туманными", - указывает издание. По словам исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого, это связано с ожиданиями на Украине побед на фронте, которые не оправдались в том числе и из-за задержек поставок американской военной помощи. "Разумеется, все больше и больше людей готовы (к переговорам о мире с Россией - ред.). И ключевая причина этого заключается в проваленных ожиданиях от прошлого года, потому что у многих людей было больше надежд", - приводит издание его слова. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР сказал, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. Позднее украинский МИД заявил, что Киев "не видит" готовности к переговорам со стороны Москвы, хотя китайский коллега Кулебы Ван И отметил, что Украина и Россия недавно выразили готовность к переговорам. Затем украинский министр записал шестиминутное видео, в котором ни разу не упомянул готовность Киева к такому диалогу. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240725/kreml-1961924931.html
https://ria.ru/20240731/mid-1963158420.html
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в мире, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США
Все больше украинцев открыты к переговорам с Россией, пишет NYT

NYT: все больше жителей Украины готовы к мирным переговорам с Россией

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Все больше жителей Украины открыты к мирным переговорам с Россией, пишет американская газета New York Times.
"Все больше жителей Украины разочарованы и, кажется, открыты к идее о мире посредством переговоров, хотя их представления о том, что это означает, остаются туманными", - указывает издание.
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В Кремле допустили разные варианты, с кем можно вести переговоры по Украине
25 июля, 12:50
По словам исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого, это связано с ожиданиями на Украине побед на фронте, которые не оправдались в том числе и из-за задержек поставок американской военной помощи.
"Разумеется, все больше и больше людей готовы (к переговорам о мире с Россией - ред.). И ключевая причина этого заключается в проваленных ожиданиях от прошлого года, потому что у многих людей было больше надежд", - приводит издание его слова.
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У Киева нет политической воли к миру, заявили в МИД
Вчера, 12:46
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР сказал, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. Позднее украинский МИД заявил, что Киев "не видит" готовности к переговорам со стороны Москвы, хотя китайский коллега Кулебы Ван И отметил, что Украина и Россия недавно выразили готовность к переговорам. Затем украинский министр записал шестиминутное видео, в котором ни разу не упомянул готовность Киева к такому диалогу. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Кремле назвали заявления Подоляка о переговорах с Россией схоластикой
Вчера, 12:19
 
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