https://ria.ru/20240731/peregovory-1963180568.html
Переговоры Путина и Субианто. Трансляция
Переговоры Путина и Субианто. Трансляция - РИА Новости, 31.07.2024
Переговоры Путина и Субианто. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с министром обороны и избранным главой Индонезии Прабово Субианто в Москве. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:06
2024-07-31T14:06
2024-07-31T14:06
владимир путин
прабово субианто
индонезия
россия
москва
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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с министром обороны и избранным главой Индонезии Прабово Субианто в Москве.
индонезия
россия
москва
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963157313_136:0:1024:666_1920x0_80_0_0_c5cc455620ef5249fe0f28cec2571884.jpg
Переговоры Путина с президентом Индонезии Субианто
Переговоры Путина с президентом Индонезии Субианто
2024-07-31T14:06
true
PT16M39S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, прабово субианто, индонезия, россия, москва, видео
Владимир Путин, Прабово Субианто, Индонезия, Россия, Москва
Переговоры Путина и Субианто. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с министром обороны и избранным главой Индонезии Прабово Субианто в Москве.
2024-07-31T14:06
true
PT16M39S
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с министром обороны и избранным главой Индонезии Прабово Субианто в Москве.