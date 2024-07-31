https://ria.ru/20240731/peregovory-1963180568.html

Переговоры Путина и Субианто. Трансляция

Переговоры Путина и Субианто. Трансляция - РИА Новости, 31.07.2024

Переговоры Путина и Субианто. Трансляция

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с министром обороны и избранным главой Индонезии Прабово Субианто в Москве. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:06

2024-07-31T14:06

2024-07-31T14:06

владимир путин

прабово субианто

индонезия

россия

москва

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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с министром обороны и избранным главой Индонезии Прабово Субианто в Москве.

индонезия

россия

москва

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2024

Максим Зубков

Максим Зубков

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Переговоры Путина с президентом Индонезии Субианто Переговоры Путина с президентом Индонезии Субианто 2024-07-31T14:06 true PT16M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, прабово субианто, индонезия, россия, москва, видео