https://ria.ru/20240731/pentagon-1963079008.html

Глава Пентагона прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Глава Пентагона прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 31.07.2024

Глава Пентагона прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не считает масштабный конфликт на Ближнем Востоке неизбежным, по его мнению, "всегда есть место для дипломатии". РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T08:41

2024-07-31T08:41

2024-07-31T09:11

в мире

ближний восток

министерство обороны сша

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ллойд остин

израиль

ливан

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не считает масштабный конфликт на Ближнем Востоке неизбежным, по его мнению, "всегда есть место для дипломатии"."Я не думаю, что война неизбежна. Я придерживаюсь этого мнения. Я думаю, что всегда есть место и возможности для дипломатии", - приводит агентство Рейтер слова Остина во время визита на Филипины.Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240731/turtsiya-1963077390.html

https://ria.ru/20240731/khezbolla-1963079911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ближний восток, министерство обороны сша, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ллойд остин, израиль, ливан, хезболла