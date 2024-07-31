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Глава Пентагона прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 31.07.2024
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08:41 31.07.2024 (обновлено: 09:11 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/pentagon-1963079008.html
Глава Пентагона прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Глава Пентагона прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 31.07.2024
Глава Пентагона прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не считает масштабный конфликт на Ближнем Востоке неизбежным, по его мнению, "всегда есть место для дипломатии". РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:41
2024-07-31T09:11
в мире
ближний восток
министерство обороны сша
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ллойд остин
израиль
ливан
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не считает масштабный конфликт на Ближнем Востоке неизбежным, по его мнению, "всегда есть место для дипломатии"."Я не думаю, что война неизбежна. Я придерживаюсь этого мнения. Я думаю, что всегда есть место и возможности для дипломатии", - приводит агентство Рейтер слова Остина во время визита на Филипины.Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240731/turtsiya-1963077390.html
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ближний восток
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в мире, ближний восток, министерство обороны сша, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ллойд остин, израиль, ливан, хезболла
В мире, Ближний Восток, Министерство обороны США, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ллойд Остин, Израиль, Ливан, Хезболла
Глава Пентагона прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Глава Пентагона не считает масштабный конфликт на Ближнем Востоке неизбежным

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не считает масштабный конфликт на Ближнем Востоке неизбежным, по его мнению, "всегда есть место для дипломатии".
"Я не думаю, что война неизбежна. Я придерживаюсь этого мнения. Я думаю, что всегда есть место и возможности для дипломатии", - приводит агентство Рейтер слова Остина во время визита на Филипины.
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Турция призвала остановить Израиль, пока конфликт не стал региональным
Вчера, 08:18
Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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"Хезболла" подтвердила, что ее командир был в здании, куда ударил Израиль
Вчера, 08:51
 
В миреБлижний ВостокМинистерство обороны СШАСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛлойд ОстинИзраильЛиванХезболла
 
 
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