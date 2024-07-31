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Телеведущий Би-би-си признал вину в создании непристойных фотографий детей - РИА Новости, 31.07.2024
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15:55 31.07.2024 (обновлено: 15:58 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/pedofil-1963220013.html
Телеведущий Би-би-си признал вину в создании непристойных фотографий детей
Телеведущий Би-би-си признал вину в создании непристойных фотографий детей - РИА Новости, 31.07.2024
Телеведущий Би-би-си признал вину в создании непристойных фотографий детей
Один из самых известных телеведущих британской телерадиокомпании Би-би-си Хью Эдвардс признал в суде вину в создании непристойных фотографий детей, сообщил... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:55
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Один из самых известных телеведущих британской телерадиокомпании Би-би-си Хью Эдвардс признал в суде вину в создании непристойных фотографий детей, сообщил телеканал Sky News. В понедельник полиция Лондона подтвердила РИА Новости, что 62-летнему Эдвардсу выдвинули соответствующие обвинения. "Бывший диктор Би-би-си Хью Эдвардс признал вину в создании непристойных изображений детей", - говорится в сообщении телеканала. Ведущий признал вину в трёх правонарушениях, совершенных в период с декабря 2020 года по август 2021 года. Все они связаны с получением непристойных материалов с несовершеннолетними в чате мессенджера WhatsApp, сообщает телеканал. По данным Sky News, в общей сложности у ведущего обнаружили 41 фотографию разных категорий непристойности: семь из них входят в самую серьезную категорию A. Суд вынесет приговор мужчине 16 сентября, сообщил телеканал. Эдвардс был диктором ведущей вечерней новостной программы Би-би-си. Именно он 8 сентября 2022 года объявил о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, а затем освещал ее похороны. Ведущий подал в отставку в апреле 2024 года, ссылаясь на проблемы со здоровьем, однако не выходил в эфир с лета 2023 года. В июле 2023 года газета Sun сообщила, что диктор платил деньги подростку в обмен на фотографии сексуального характера. Его супруга тогда заявляла, что Эдвардс в последние годы лечился от тяжелой депрессии.
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В мире, Россия, Великобритания, Елизавета II, Би-би-си, WhatsApp Inc.
Телеведущий Би-би-си признал вину в создании непристойных фотографий детей

Sky News: Хью Эдвардс признал вину в создании непристойных фотографий детей

© AFP 2024 / Justin TallisТелеведущий британской телерадиокомпании Би-би-си Хью Эдвардс после слушания в Вестминстерском мировом суде
Телеведущий британской телерадиокомпании Би-би-си Хью Эдвардс после слушания в Вестминстерском мировом суде - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AFP 2024 / Justin Tallis
Телеведущий британской телерадиокомпании Би-би-си Хью Эдвардс после слушания в Вестминстерском мировом суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Один из самых известных телеведущих британской телерадиокомпании Би-би-си Хью Эдвардс признал в суде вину в создании непристойных фотографий детей, сообщил телеканал Sky News.
В понедельник полиция Лондона подтвердила РИА Новости, что 62-летнему Эдвардсу выдвинули соответствующие обвинения.
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"Бывший диктор Би-би-си Хью Эдвардс признал вину в создании непристойных изображений детей", - говорится в сообщении телеканала.
Ведущий признал вину в трёх правонарушениях, совершенных в период с декабря 2020 года по август 2021 года. Все они связаны с получением непристойных материалов с несовершеннолетними в чате мессенджера WhatsApp, сообщает телеканал.
По данным Sky News, в общей сложности у ведущего обнаружили 41 фотографию разных категорий непристойности: семь из них входят в самую серьезную категорию A.
Суд вынесет приговор мужчине 16 сентября, сообщил телеканал.
Эдвардс был диктором ведущей вечерней новостной программы Би-би-си. Именно он 8 сентября 2022 года объявил о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, а затем освещал ее похороны. Ведущий подал в отставку в апреле 2024 года, ссылаясь на проблемы со здоровьем, однако не выходил в эфир с лета 2023 года. В июле 2023 года газета Sun сообщила, что диктор платил деньги подростку в обмен на фотографии сексуального характера. Его супруга тогда заявляла, что Эдвардс в последние годы лечился от тяжелой депрессии.
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