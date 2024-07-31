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Телеведущий Би-би-си признал вину в создании непристойных фотографий детей

Телеведущий Би-би-си признал вину в создании непристойных фотографий детей - РИА Новости, 31.07.2024

Телеведущий Би-би-си признал вину в создании непристойных фотографий детей

Один из самых известных телеведущих британской телерадиокомпании Би-би-си Хью Эдвардс признал в суде вину в создании непристойных фотографий детей, сообщил... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:55

2024-07-31T15:55

2024-07-31T15:58

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Один из самых известных телеведущих британской телерадиокомпании Би-би-си Хью Эдвардс признал в суде вину в создании непристойных фотографий детей, сообщил телеканал Sky News. В понедельник полиция Лондона подтвердила РИА Новости, что 62-летнему Эдвардсу выдвинули соответствующие обвинения. "Бывший диктор Би-би-си Хью Эдвардс признал вину в создании непристойных изображений детей", - говорится в сообщении телеканала. Ведущий признал вину в трёх правонарушениях, совершенных в период с декабря 2020 года по август 2021 года. Все они связаны с получением непристойных материалов с несовершеннолетними в чате мессенджера WhatsApp, сообщает телеканал. По данным Sky News, в общей сложности у ведущего обнаружили 41 фотографию разных категорий непристойности: семь из них входят в самую серьезную категорию A. Суд вынесет приговор мужчине 16 сентября, сообщил телеканал. Эдвардс был диктором ведущей вечерней новостной программы Би-би-си. Именно он 8 сентября 2022 года объявил о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, а затем освещал ее похороны. Ведущий подал в отставку в апреле 2024 года, ссылаясь на проблемы со здоровьем, однако не выходил в эфир с лета 2023 года. В июле 2023 года газета Sun сообщила, что диктор платил деньги подростку в обмен на фотографии сексуального характера. Его супруга тогда заявляла, что Эдвардс в последние годы лечился от тяжелой депрессии.

https://ria.ru/20240606/proisshestvie-1951013775.html

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