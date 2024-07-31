Телеведущий Би-би-си признал вину в создании непристойных фотографий детей
Sky News: Хью Эдвардс признал вину в создании непристойных фотографий детей
© AFP 2024 / Justin TallisТелеведущий британской телерадиокомпании Би-би-си Хью Эдвардс после слушания в Вестминстерском мировом суде
Телеведущий британской телерадиокомпании Би-би-си Хью Эдвардс после слушания в Вестминстерском мировом суде
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Один из самых известных телеведущих британской телерадиокомпании Би-би-си Хью Эдвардс признал в суде вину в создании непристойных фотографий детей, сообщил телеканал Sky News.
В понедельник полиция Лондона подтвердила РИА Новости, что 62-летнему Эдвардсу выдвинули соответствующие обвинения.
"Бывший диктор Би-би-си Хью Эдвардс признал вину в создании непристойных изображений детей", - говорится в сообщении телеканала.
Ведущий признал вину в трёх правонарушениях, совершенных в период с декабря 2020 года по август 2021 года. Все они связаны с получением непристойных материалов с несовершеннолетними в чате мессенджера WhatsApp, сообщает телеканал.
По данным Sky News, в общей сложности у ведущего обнаружили 41 фотографию разных категорий непристойности: семь из них входят в самую серьезную категорию A.
Суд вынесет приговор мужчине 16 сентября, сообщил телеканал.
Эдвардс был диктором ведущей вечерней новостной программы Би-би-си. Именно он 8 сентября 2022 года объявил о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, а затем освещал ее похороны. Ведущий подал в отставку в апреле 2024 года, ссылаясь на проблемы со здоровьем, однако не выходил в эфир с лета 2023 года. В июле 2023 года газета Sun сообщила, что диктор платил деньги подростку в обмен на фотографии сексуального характера. Его супруга тогда заявляла, что Эдвардс в последние годы лечился от тяжелой депрессии.
В Лондоне получили заявления о сексуальных преступлениях Рассела Брэнда
25 сентября 2023, 20:26