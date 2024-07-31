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Раскрыта доля россиян с избыточным весом - РИА Новости, 31.07.2024
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05:06 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/ozhirenie-1963064035.html
Раскрыта доля россиян с избыточным весом
Раскрыта доля россиян с избыточным весом - РИА Новости, 31.07.2024
Раскрыта доля россиян с избыточным весом
Доля россиян с избыточным весом за последние пять лет выросла, об этом свидетельствуют результаты исследования Росстата. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T05:06
2024-07-31T05:06
общество
анна попова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Доля россиян с избыточным весом за последние пять лет выросла, об этом свидетельствуют результаты исследования Росстата.Как следует из данных выборочного наблюдения рациона питания населения, в 2023 году от лишнего веса страдали 62,6% жителей страны в возрасте старше 19 лет, тогда как в 2018-м — 61,7%.Доля россиян с нормальным весом за указанную пятилетку снизилась с 36,3% до 35,7%. Число лиц с предожирением выросло с 40,1% до 43,9%, с ожирением первой степени снизилось с 15,7% до 14%, второй степени — с 4,3 до 3,6%, третьей степени — с 1,6% до 1,1%.Больше всего с проблемами ожирения сталкиваются мужчины: число лиц с нормальным весом снизилось с 34% до 30,9%, а доля тех, у кого наблюдается предожирение, выросла с 46,9% до 52,4%.Доля женщин с нормальным весом за указанный период выросла с 38,1% до 39,4%, но в то же время число тех, у кого имеется предожирение, увеличилось с 34,7% до 37,1%.На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила некоторую динамику по снижению ожирения, в первую очередь в начальной школе. Прежде всего, это связано с тем, что проводилась активная кампания по информированию, а также реализовывался проект по горячему и качественному питанию в начальной школе, уточнила Попова.
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общество, анна попова, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Общество, Анна Попова, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Раскрыта доля россиян с избыточным весом

Росстат: доля россиян с избыточным весом за пять лет достигла 62,6%

© Fotolia / KwanchaichaiudomЧеловек с лишним весом
Человек с лишним весом - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Fotolia / Kwanchaichaiudom
Человек с лишним весом. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Доля россиян с избыточным весом за последние пять лет выросла, об этом свидетельствуют результаты исследования Росстата.
Как следует из данных выборочного наблюдения рациона питания населения, в 2023 году от лишнего веса страдали 62,6% жителей страны в возрасте старше 19 лет, тогда как в 2018-м — 61,7%.
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Доля россиян с нормальным весом за указанную пятилетку снизилась с 36,3% до 35,7%. Число лиц с предожирением выросло с 40,1% до 43,9%, с ожирением первой степени снизилось с 15,7% до 14%, второй степени — с 4,3 до 3,6%, третьей степени — с 1,6% до 1,1%.
Больше всего с проблемами ожирения сталкиваются мужчины: число лиц с нормальным весом снизилось с 34% до 30,9%, а доля тех, у кого наблюдается предожирение, выросла с 46,9% до 52,4%.
Доля женщин с нормальным весом за указанный период выросла с 38,1% до 39,4%, но в то же время число тех, у кого имеется предожирение, увеличилось с 34,7% до 37,1%.
На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила некоторую динамику по снижению ожирения, в первую очередь в начальной школе. Прежде всего, это связано с тем, что проводилась активная кампания по информированию, а также реализовывался проект по горячему и качественному питанию в начальной школе, уточнила Попова.
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ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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