https://ria.ru/20240731/ozhirenie-1963064035.html

Раскрыта доля россиян с избыточным весом

Раскрыта доля россиян с избыточным весом - РИА Новости, 31.07.2024

Раскрыта доля россиян с избыточным весом

Доля россиян с избыточным весом за последние пять лет выросла, об этом свидетельствуют результаты исследования Росстата. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T05:06

2024-07-31T05:06

2024-07-31T05:06

общество

анна попова

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Доля россиян с избыточным весом за последние пять лет выросла, об этом свидетельствуют результаты исследования Росстата.Как следует из данных выборочного наблюдения рациона питания населения, в 2023 году от лишнего веса страдали 62,6% жителей страны в возрасте старше 19 лет, тогда как в 2018-м — 61,7%.Доля россиян с нормальным весом за указанную пятилетку снизилась с 36,3% до 35,7%. Число лиц с предожирением выросло с 40,1% до 43,9%, с ожирением первой степени снизилось с 15,7% до 14%, второй степени — с 4,3 до 3,6%, третьей степени — с 1,6% до 1,1%.Больше всего с проблемами ожирения сталкиваются мужчины: число лиц с нормальным весом снизилось с 34% до 30,9%, а доля тех, у кого наблюдается предожирение, выросла с 46,9% до 52,4%.Доля женщин с нормальным весом за указанный период выросла с 38,1% до 39,4%, но в то же время число тех, у кого имеется предожирение, увеличилось с 34,7% до 37,1%.На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила некоторую динамику по снижению ожирения, в первую очередь в начальной школе. Прежде всего, это связано с тем, что проводилась активная кампания по информированию, а также реализовывался проект по горячему и качественному питанию в начальной школе, уточнила Попова.

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россия

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, анна попова, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия