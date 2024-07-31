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Подаренный Путину северный олененок быстро растет и пробует взрослую пищу - РИА Новости, 31.07.2024
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Хорошие новости
 
19:53 31.07.2024 (обновлено: 19:55 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/olenenok-1963294202.html
Подаренный Путину северный олененок быстро растет и пробует взрослую пищу
Подаренный Путину северный олененок быстро растет и пробует взрослую пищу - РИА Новости, 31.07.2024
Подаренный Путину северный олененок быстро растет и пробует взрослую пищу
Подаренный президенту России Владимиру Путину северный олененок быстро растет и пробует взрослую пищу, в том числе с рук сотрудников Зоосада Деда Мороза в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:53
2024-07-31T19:55
хорошие новости
общество
россия
великий устюг
светлана акулова
владимир путин
московский зоопарк
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Подаренный президенту России Владимиру Путину северный олененок быстро растет и пробует взрослую пищу, в том числе с рук сотрудников Зоосада Деда Мороза в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. "Малыш северного оленя, подарок президенту России, которого привезли в Зоосад Деда Мороза не так давно, растет не по дням, а по часам и уже все больше и больше пробует "взрослую пищу" и ест с рук сотрудников Зоосада", – отметила Акулова.Она рассказала, что у малыша оленя начали расти первые рожки. "Во время своего роста рога у оленя мягкие, обладают нервными окончаниями и покрыты шерсткой, а затем они твердеют. Северные олени - единственные среди всех оленевых, у которых рога есть как у самцов, так и у самок", – добавила Акулова.
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Самка северного оленя, которую подарил Путину многодетный оленевод, стала мамой
Самку белого оленя Президенту подарили супруги Енкся и Зоя Пяк из Пуровской тундры. 12 апреля Владимир Путин лично поздравил семью оленеводов с золотой свадьбой. Вскоре выяснилось, что подарок оказался с сюрпризом – важенка была в интересном положении. Супруги решили не разлучать мать с детёнышем, а отправить их на новое место жительства вдвоём, когда оленёнок окрепнет. Белоснежную оленью семью сначала доставили вертолётом со стойбища в Тарко-Сале. А там уже погрузили в фургон, на нём они будут добираться до зоосада в Великом Устюге. Для животных запасли достаточное количество ягеля, а в пути их сопровождают ветеринары.
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общество, россия, великий устюг, светлана акулова, владимир путин, московский зоопарк, хорошие новости
Хорошие новости, Общество, Россия, Великий Устюг, Светлана Акулова, Владимир Путин, Московский зоопарк, Хорошие новости
Подаренный Путину северный олененок быстро растет и пробует взрослую пищу

Подаренный Путину олененок, живущий в Зоосаде Деда Мороза, пробует взрослую пищу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Подаренный президенту России Владимиру Путину северный олененок быстро растет и пробует взрослую пищу, в том числе с рук сотрудников Зоосада Деда Мороза в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
"Малыш северного оленя, подарок президенту России, которого привезли в Зоосад Деда Мороза не так давно, растет не по дням, а по часам и уже все больше и больше пробует "взрослую пищу" и ест с рук сотрудников Зоосада", – отметила Акулова.
Она рассказала, что у малыша оленя начали расти первые рожки.
"Во время своего роста рога у оленя мягкие, обладают нервными окончаниями и покрыты шерсткой, а затем они твердеют. Северные олени - единственные среди всех оленевых, у которых рога есть как у самцов, так и у самок", – добавила Акулова.
День рождения Жуи в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Московский зоопарк показал подарки на день рождения панды Жуи
Вчера, 19:26
 
Хорошие новостиОбществоРоссияВеликий УстюгСветлана АкуловаВладимир ПутинМосковский зоопаркХорошие новости
 
 
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