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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 31.07.2024
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08:11 31.07.2024 (обновлено: 08:42 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/obstrel-1963076577.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 31.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска с начала суток выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:11
2024-07-31T08:42
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
стирол
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 03.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 06.05 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 06.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240731/vsu-1963071671.html
https://ria.ru/20240731/belgorodskij-1963067351.html
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 03.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 06.05 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 06.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтиролНАТОПроисшествия
 
 
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