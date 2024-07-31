https://ria.ru/20240731/obstrel-1963076577.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 31.07.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска с начала суток выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T08:11

2024-07-31T08:11

2024-07-31T08:42

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

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стирол

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 03.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 06.05 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 06.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240731/vsu-1963071671.html

https://ria.ru/20240731/belgorodskij-1963067351.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, происшествия