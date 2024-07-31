https://ria.ru/20240731/nominatsiya-1962993768.html

Багреева: Москва учредила номинацию в конкурсе научных работ по экономике

Багреева: Москва учредила номинацию в конкурсе научных работ по экономике - РИА Новости, 31.07.2024

Багреева: Москва учредила номинацию в конкурсе научных работ по экономике

В Москве учредили номинацию "Экономика городов и регионов" в рамках конкурса, проводимого для студентов и молодых ученых, заявила заммэра столицы, глава... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T09:00

2024-07-31T09:00

2024-07-31T09:00

мария багреева

москва

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Москве учредили номинацию "Экономика городов и регионов" в рамках конкурса, проводимого для студентов и молодых ученых, заявила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.По ее словам, номинация поможет привлечь студентов и молодых ученых к тематике экономики регионов и городов и проведению соответствующих научных исследований."Претенденты будут искать новые решения городских проблем, предлагать экономические идеи, которые впоследствии могут лечь в основу различных решений и концепций развития Москвы. Сотрудничество с вузами позволяет не только поощрять талантливую молодежь и поддерживать креативные идеи, но и выявлять ценные кадры, которые уже через несколько лет смогут работать на благо столицы", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.Он уточнила, что номинацию для конкурса научных работ, проводимого в рамках проекта "Научный старт" экономического факультета МГУ, учредил департамент экономической политики и развития Москвы.В состав жюри, помимо главы департамента, войдет ее заместитель Зоя Викторова, отмечается в сообщении.Конкурс проводится уже в третий раз. Работы от участников принимаются с 1 августа по 31 октября. Награждение победителей состоится в ноябре.

https://ria.ru/20240724/bagreeva-1961586629.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мария багреева, москва