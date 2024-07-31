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Багреева: Москва учредила номинацию в конкурсе научных работ по экономике - РИА Новости, 31.07.2024
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09:00 31.07.2024
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Багреева: Москва учредила номинацию в конкурсе научных работ по экономике
Багреева: Москва учредила номинацию в конкурсе научных работ по экономике - РИА Новости, 31.07.2024
Багреева: Москва учредила номинацию в конкурсе научных работ по экономике
В Москве учредили номинацию "Экономика городов и регионов" в рамках конкурса, проводимого для студентов и молодых ученых, заявила заммэра столицы, глава... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:00
2024-07-31T09:00
мария багреева
москва
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Москве учредили номинацию "Экономика городов и регионов" в рамках конкурса, проводимого для студентов и молодых ученых, заявила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.По ее словам, номинация поможет привлечь студентов и молодых ученых к тематике экономики регионов и городов и проведению соответствующих научных исследований."Претенденты будут искать новые решения городских проблем, предлагать экономические идеи, которые впоследствии могут лечь в основу различных решений и концепций развития Москвы. Сотрудничество с вузами позволяет не только поощрять талантливую молодежь и поддерживать креативные идеи, но и выявлять ценные кадры, которые уже через несколько лет смогут работать на благо столицы", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.Он уточнила, что номинацию для конкурса научных работ, проводимого в рамках проекта "Научный старт" экономического факультета МГУ, учредил департамент экономической политики и развития Москвы.В состав жюри, помимо главы департамента, войдет ее заместитель Зоя Викторова, отмечается в сообщении.Конкурс проводится уже в третий раз. Работы от участников принимаются с 1 августа по 31 октября. Награждение победителей состоится в ноябре.
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мария багреева, москва
Мария Багреева, Москва

Багреева: Москва учредила номинацию в конкурсе научных работ по экономике

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Москве учредили номинацию "Экономика городов и регионов" в рамках конкурса, проводимого для студентов и молодых ученых, заявила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, номинация поможет привлечь студентов и молодых ученых к тематике экономики регионов и городов и проведению соответствующих научных исследований.
«
"Претенденты будут искать новые решения городских проблем, предлагать экономические идеи, которые впоследствии могут лечь в основу различных решений и концепций развития Москвы. Сотрудничество с вузами позволяет не только поощрять талантливую молодежь и поддерживать креативные идеи, но и выявлять ценные кадры, которые уже через несколько лет смогут работать на благо столицы", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.
Он уточнила, что номинацию для конкурса научных работ, проводимого в рамках проекта "Научный старт" экономического факультета МГУ, учредил департамент экономической политики и развития Москвы.
В состав жюри, помимо главы департамента, войдет ее заместитель Зоя Викторова, отмечается в сообщении.
Конкурс проводится уже в третий раз. Работы от участников принимаются с 1 августа по 31 октября. Награждение победителей состоится в ноябре.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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