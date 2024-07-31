https://ria.ru/20240731/nimchenko-1963097190.html
Нимченко предупредил об ответных мерах за удары западным оружием по России
Нимченко предупредил об ответных мерах за удары западным оружием по России - РИА Новости, 31.07.2024
Нимченко предупредил об ответных мерах за удары западным оружием по России
Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что за удары по территории России западным РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:10
2024-07-31T10:10
2024-07-31T12:45
в мире
россия
украина
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962892095_0:0:1601:902_1920x0_80_0_0_0cf5f07e62f5860c445621f7409fff9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что за удары по территории России западным оружием обязательно последует ответственность. "За удары западным оружием по Крыму и другим регионам России ВСУ во главе с их националистическим руководством обязательно понесут ответственность. Это должны понимать и те, кто это оружие им поставляет. Украина не может победить на поле сражения, поэтому и бьет по нашим мирным городам и селам, по нашим людям. Но враг не понимает, что тяжелые события нас сплачивают еще больше. Победа все равно будет за нами", - сказал Нимченко агентству. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240731/nimchenko-1963066747.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962892095_304:0:1589:964_1920x0_80_0_0_8997c058ce76289121b358bc91680a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, сша
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, США
Нимченко предупредил об ответных мерах за удары западным оружием по России
Депутат Нимченко: за удары западным оружием по Крыму последует ответственность