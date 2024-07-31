https://ria.ru/20240731/nimchenko-1963097190.html

Нимченко предупредил об ответных мерах за удары западным оружием по России

Нимченко предупредил об ответных мерах за удары западным оружием по России - РИА Новости, 31.07.2024

Нимченко предупредил об ответных мерах за удары западным оружием по России

Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что за удары по территории России западным РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T10:10

2024-07-31T10:10

2024-07-31T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что за удары по территории России западным оружием обязательно последует ответственность. "За удары западным оружием по Крыму и другим регионам России ВСУ во главе с их националистическим руководством обязательно понесут ответственность. Это должны понимать и те, кто это оружие им поставляет. Украина не может победить на поле сражения, поэтому и бьет по нашим мирным городам и селам, по нашим людям. Но враг не понимает, что тяжелые события нас сплачивают еще больше. Победа все равно будет за нами", - сказал Нимченко агентству. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240731/nimchenko-1963066747.html

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в мире, россия, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, сша