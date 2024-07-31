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В России назрели изменения налоговой системы, заявил Медведев - РИА Новости, 31.07.2024
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16:28 31.07.2024 (обновлено: 18:12 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/nalogi-1963230291.html
В России назрели изменения налоговой системы, заявил Медведев
В России назрели изменения налоговой системы, заявил Медведев - РИА Новости, 31.07.2024
В России назрели изменения налоговой системы, заявил Медведев
Изменения российской налоговой системы делают ее более справедливой, они назрели, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:28
2024-07-31T18:12
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Изменения российской налоговой системы делают ее более справедливой, они назрели, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с фракцией ЕР в Госдуме. Среди наиболее значимых результатов работы в весеннюю сессию он назвал то, что партия законодательно обеспечила реформирование налоговой системы. Это, по его словам, было одно из самых сложных из того, что было сделано. "Всегда очень много разных позиций, разных подходов, доводов "за"/"против": как бы не разбалансировать бюджетную систему, не создать перекосов ненужных. Но мне кажется, что принятые решения в целом делают нашу систему более справедливой, эти изменения назрели", - сказал Медведев. Он не исключил, что возможна критика принятых решений и потребность в дальнейшем что-то скорректировать. "Да, будет и критика, будут какие-то, наверное, необходимости подправить что-то. Но в целом это все-таки дополнительные доходы по реализации масштабных социальных программ и шаг в сторону большей справедливости, который, мне кажется, в нашем обществе назрел", - добавил председатель партии.
https://ria.ru/20240724/nalog-1961796699.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф, экономика
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ, Экономика
В России назрели изменения налоговой системы, заявил Медведев

Медведев: изменения налоговой системы делают ее более справедливой

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с членами фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с членами фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с членами фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Изменения российской налоговой системы делают ее более справедливой, они назрели, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с фракцией ЕР в Госдуме.
Среди наиболее значимых результатов работы в весеннюю сессию он назвал то, что партия законодательно обеспечила реформирование налоговой системы. Это, по его словам, было одно из самых сложных из того, что было сделано.
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"Всегда очень много разных позиций, разных подходов, доводов "за"/"против": как бы не разбалансировать бюджетную систему, не создать перекосов ненужных. Но мне кажется, что принятые решения в целом делают нашу систему более справедливой, эти изменения назрели", - сказал Медведев.
Он не исключил, что возможна критика принятых решений и потребность в дальнейшем что-то скорректировать.
"Да, будет и критика, будут какие-то, наверное, необходимости подправить что-то. Но в целом это все-таки дополнительные доходы по реализации масштабных социальных программ и шаг в сторону большей справедливости, который, мне кажется, в нашем обществе назрел", - добавил председатель партии.
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияГосдума РФЭкономика
 
 
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