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СМИ: в Великобритании женщина очнулась после констатации смерти мозга - РИА Новости, 31.07.2024
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10:31 31.07.2024 (обновлено: 11:52 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/mylondon-1963100618.html
СМИ: в Великобритании женщина очнулась после констатации смерти мозга
СМИ: в Великобритании женщина очнулась после констатации смерти мозга - РИА Новости, 31.07.2024
СМИ: в Великобритании женщина очнулась после констатации смерти мозга
В Великобритании за несколько часов до отключения от системы жизнеобеспечения очнулась женщина, которой констатировали смерть мозга, сообщает издание My London. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:31
2024-07-31T11:52
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происшествия
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Великобритании за несколько часов до отключения от системы жизнеобеспечения очнулась женщина, которой констатировали смерть мозга, сообщает издание My London.&quot;Я действительно не могу это объяснить, я никогда в своей жизни столько не плакал. Мы так рады, что она очнулась&quot;, — цитирует журналист слова отца 32-летней Эммы Прайс.Как указал обозреватель, врачи неделю назад констатировали смерть мозга пациентки и планировали отключить ее от системы жизнеобеспечения. Он подчеркнул, что выжившая женщина может общаться со своими родственниками движениями головы и ограниченной мимикой лица.В июле издание Daily Star сообщало о пережившем клиническую смерть американце Винсенте Толмане, который перестал подавать признаки жизни на 45 минут.
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в мире, великобритания, происшествия
В мире, Великобритания, Происшествия
СМИ: в Великобритании женщина очнулась после констатации смерти мозга

My London: в Великобритании женщина очнулась после констатации смерти мозга

© Фото : соцсети Эмма Прайс
 Эмма Прайс - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : соцсети
Эмма Прайс
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Великобритании за несколько часов до отключения от системы жизнеобеспечения очнулась женщина, которой констатировали смерть мозга, сообщает издание My London.
«

"Я действительно не могу это объяснить, я никогда в своей жизни столько не плакал. Мы так рады, что она очнулась", — цитирует журналист слова отца 32-летней Эммы Прайс.

Как указал обозреватель, врачи неделю назад констатировали смерть мозга пациентки и планировали отключить ее от системы жизнеобеспечения. Он подчеркнул, что выжившая женщина может общаться со своими родственниками движениями головы и ограниченной мимикой лица.
В июле издание Daily Star сообщало о пережившем клиническую смерть американце Винсенте Толмане, который перестал подавать признаки жизни на 45 минут.
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