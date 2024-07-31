https://ria.ru/20240731/mylondon-1963100618.html

СМИ: в Великобритании женщина очнулась после констатации смерти мозга

СМИ: в Великобритании женщина очнулась после констатации смерти мозга - РИА Новости, 31.07.2024

СМИ: в Великобритании женщина очнулась после констатации смерти мозга

В Великобритании за несколько часов до отключения от системы жизнеобеспечения очнулась женщина, которой констатировали смерть мозга, сообщает издание My London. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T10:31

2024-07-31T10:31

2024-07-31T11:52

в мире

великобритания

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963100211_0:0:735:413_1920x0_80_0_0_3393b085513fe7570c1d088e81a09499.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Великобритании за несколько часов до отключения от системы жизнеобеспечения очнулась женщина, которой констатировали смерть мозга, сообщает издание My London."Я действительно не могу это объяснить, я никогда в своей жизни столько не плакал. Мы так рады, что она очнулась", — цитирует журналист слова отца 32-летней Эммы Прайс.Как указал обозреватель, врачи неделю назад констатировали смерть мозга пациентки и планировали отключить ее от системы жизнеобеспечения. Он подчеркнул, что выжившая женщина может общаться со своими родственниками движениями головы и ограниченной мимикой лица.В июле издание Daily Star сообщало о пережившем клиническую смерть американце Винсенте Толмане, который перестал подавать признаки жизни на 45 минут.

https://ria.ru/20240725/dm-1961920669.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, происшествия