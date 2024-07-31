https://ria.ru/20240731/mylondon-1963100618.html
СМИ: в Великобритании женщина очнулась после констатации смерти мозга
СМИ: в Великобритании женщина очнулась после констатации смерти мозга - РИА Новости, 31.07.2024
СМИ: в Великобритании женщина очнулась после констатации смерти мозга
В Великобритании за несколько часов до отключения от системы жизнеобеспечения очнулась женщина, которой констатировали смерть мозга, сообщает издание My London. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:31
2024-07-31T10:31
2024-07-31T11:52
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Великобритании за несколько часов до отключения от системы жизнеобеспечения очнулась женщина, которой констатировали смерть мозга, сообщает издание My London."Я действительно не могу это объяснить, я никогда в своей жизни столько не плакал. Мы так рады, что она очнулась", — цитирует журналист слова отца 32-летней Эммы Прайс.Как указал обозреватель, врачи неделю назад констатировали смерть мозга пациентки и планировали отключить ее от системы жизнеобеспечения. Он подчеркнул, что выжившая женщина может общаться со своими родственниками движениями головы и ограниченной мимикой лица.В июле издание Daily Star сообщало о пережившем клиническую смерть американце Винсенте Толмане, который перестал подавать признаки жизни на 45 минут.
https://ria.ru/20240725/dm-1961920669.html
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в мире, великобритания, происшествия
В мире, Великобритания, Происшествия
СМИ: в Великобритании женщина очнулась после констатации смерти мозга
My London: в Великобритании женщина очнулась после констатации смерти мозга