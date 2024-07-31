https://ria.ru/20240731/muzhchina-1963103368.html

В Приморье мужчина увез чужого ребенка, чтобы проучить за ссору с дочкой

В Приморье мужчина увез чужого ребенка, чтобы проучить за ссору с дочкой - РИА Новости, 31.07.2024

В Приморье мужчина увез чужого ребенка, чтобы проучить за ссору с дочкой

Мужчина, насильно посадивший мальчика в свой автомобиль и уехавший с ним во Владивостоке, хотел таким образом проучить ребенка, повздорившего с его дочерью,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T10:40

2024-07-31T10:40

2024-07-31T13:36

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Мужчина, насильно посадивший мальчика в свой автомобиль и уехавший с ним во Владивостоке, хотел таким образом проучить ребенка, повздорившего с его дочерью, сообщает полиция Приморья. Ранее краевая прокуратура сообщила о проведении проверки после распространения в соцсетях видеозаписи, где мужчина на автомобиле схватил ехавшего на самокате мальчика, силой посадил в машину и скрылся в неизвестном направлении. УМВД по Приморскому краю сообщило, что участники конфликта в правоохранительные органы не обращались, ведется их розыск. На данный момент сотрудники полиции установили личности участников инцидента около дома №4 на улице Ладыгина. Ими оказались местный житель 1983 года рождения и 9-летний мальчик. "Предварительно установлено, что между школьником, катавшимся с приятелями на самокатах, и 8-летней дочерью мужчины произошел конфликт. Желая проучить несовершеннолетнего, гражданин провел с ним воспитательную беседу, после чего выпустил из машины", - говорится в сообщении краевой полиции. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

https://ria.ru/20240726/muzhchina-1962128622.html

https://ria.ru/20240602/tatarstan-1950005430.html

владивосток

приморский край

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происшествия, владивосток, приморский край