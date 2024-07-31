https://ria.ru/20240731/mrochko-1963314329.html

Украинские власти заявили о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские власти заявили о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 31.07.2024

Украинские власти заявили о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне

Несколько взрывов раздались в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T22:42

2024-07-31T22:42

2024-07-31T22:42

специальная военная операция на украине

россия

в мире

херсон

херсонская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Несколько взрывов раздались в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. "Херсон под вражеским обстрелом. Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, в мире, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины