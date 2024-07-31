Украинские власти заявили о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне
Мрочко: в прибрежных зонах подконтрольного ВСУ Херсона прогремела серия взрывов
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Несколько взрывов раздались в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
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"Херсон под вражеским обстрелом. Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах", - написал Мрочко в своем Telegram-канале.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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