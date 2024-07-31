https://ria.ru/20240731/moskva-1964438722.html

В Москве реконструировали 330 метров газопровода

В Москве реконструировали 330 метров газопровода - РИА Новости, 06.08.2024

В Москве реконструировали 330 метров газопровода

Специалисты реконструировали 330 метров газопровода, который обеспечивает предприятия и жилые дома в Даниловском районе, Нагатино-Садовниках и Нагатинском... РИА Новости, 06.08.2024

2024-07-31T08:03

2024-07-31T08:03

2024-08-06T15:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

даниловский район

москва

завод имени лихачева (зил)

мосгаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964437506_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_380937c6ba4868857d611775537301e8.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Специалисты реконструировали 330 метров газопровода, который обеспечивает предприятия и жилые дома в Даниловском районе, Нагатино-Садовниках и Нагатинском Затоне в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают заниматься выносом газопровода среднего давления на территории "ЗИЛ-Юг" ... Реконструируемая сеть обеспечивает газом жилые дома, коммунально-бытовые и промышленные предприятия в Даниловском районе, Нагатино-Садовниках и Нагатинском Затоне. Всего планируется переустроить и вынести из зоны застройки более 1,5 километра газопроводов", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы пройдут в три этапа. Сотрудниками АО "Мосгаз" уже завершен первый, в рамках которого реконструировали 330 метров труб. Для этого вырыли четыре котлована глубиной от восьми до 13 метров — они послужили точками входа и выхода для буровой установки, и сделали три прокола, через которые проложили газопровод. Такой бестраншейный метод позволяет минимизировать влияние на наземную инфраструктуру. "Рабочие используют сертифицированные отечественные материалы. Обновленная сеть газопроводов прослужит еще более 40 лет. Переустройство началось в декабре 2022 года, а завершить его планируют в конце 2025-го", - также сообщается на сайте.

https://ria.ru/20240530/gazoprovod-1949264371.html

даниловский район

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, даниловский район, москва, завод имени лихачева (зил), мосгаз