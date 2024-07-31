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В Москве реконструировали 330 метров газопровода - РИА Новости, 06.08.2024
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08:03 31.07.2024 (обновлено: 15:23 06.08.2024)
https://ria.ru/20240731/moskva-1964438722.html
В Москве реконструировали 330 метров газопровода
В Москве реконструировали 330 метров газопровода - РИА Новости, 06.08.2024
В Москве реконструировали 330 метров газопровода
Специалисты реконструировали 330 метров газопровода, который обеспечивает предприятия и жилые дома в Даниловском районе, Нагатино-Садовниках и Нагатинском... РИА Новости, 06.08.2024
2024-07-31T08:03
2024-08-06T15:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
даниловский район
москва
завод имени лихачева (зил)
мосгаз
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Специалисты реконструировали 330 метров газопровода, который обеспечивает предприятия и жилые дома в Даниловском районе, Нагатино-Садовниках и Нагатинском Затоне в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают заниматься выносом газопровода среднего давления на территории "ЗИЛ-Юг" ... Реконструируемая сеть обеспечивает газом жилые дома, коммунально-бытовые и промышленные предприятия в Даниловском районе, Нагатино-Садовниках и Нагатинском Затоне. Всего планируется переустроить и вынести из зоны застройки более 1,5 километра газопроводов", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы пройдут в три этапа. Сотрудниками АО "Мосгаз" уже завершен первый, в рамках которого реконструировали 330 метров труб. Для этого вырыли четыре котлована глубиной от восьми до 13 метров — они послужили точками входа и выхода для буровой установки, и сделали три прокола, через которые проложили газопровод. Такой бестраншейный метод позволяет минимизировать влияние на наземную инфраструктуру. "Рабочие используют сертифицированные отечественные материалы. Обновленная сеть газопроводов прослужит еще более 40 лет. Переустройство началось в декабре 2022 года, а завершить его планируют в конце 2025-го", - также сообщается на сайте.
https://ria.ru/20240530/gazoprovod-1949264371.html
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городское хозяйство москвы, даниловский район, москва, завод имени лихачева (зил), мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Даниловский район, Москва, Завод имени Лихачева (ЗИЛ), Мосгаз

В Москве реконструировали 330 метров газопровода

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСотрудники АО "Мосгаз" проводят работы по реконструкции газопровода
Сотрудники АО Мосгаз проводят работы по реконструкции газопровода - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Сотрудники АО "Мосгаз" проводят работы по реконструкции газопровода
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Специалисты реконструировали 330 метров газопровода, который обеспечивает предприятия и жилые дома в Даниловском районе, Нагатино-Садовниках и Нагатинском Затоне в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают заниматься выносом газопровода среднего давления на территории "ЗИЛ-Юг" ... Реконструируемая сеть обеспечивает газом жилые дома, коммунально-бытовые и промышленные предприятия в Даниловском районе, Нагатино-Садовниках и Нагатинском Затоне. Всего планируется переустроить и вынести из зоны застройки более 1,5 километра газопроводов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы пройдут в три этапа. Сотрудниками АО "Мосгаз" уже завершен первый, в рамках которого реконструировали 330 метров труб. Для этого вырыли четыре котлована глубиной от восьми до 13 метров — они послужили точками входа и выхода для буровой установки, и сделали три прокола, через которые проложили газопровод. Такой бестраншейный метод позволяет минимизировать влияние на наземную инфраструктуру.
"Рабочие используют сертифицированные отечественные материалы. Обновленная сеть газопроводов прослужит еще более 40 лет. Переустройство началось в декабре 2022 года, а завершить его планируют в конце 2025-го", - также сообщается на сайте.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыДаниловский районМоскваЗавод имени Лихачева (ЗИЛ)Мосгаз
 
 
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