https://ria.ru/20240731/moskva-1963298981.html

Избранный президент Индонезии поделился фотографиями Москвы

Избранный президент Индонезии поделился фотографиями Москвы - РИА Новости, 31.07.2024

Избранный президент Индонезии поделился фотографиями Москвы

Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто поделился в своих социальных сетях фотографиями, сделанными во время его визита в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T20:31

2024-07-31T20:31

2024-07-31T20:33

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москва

прабово субианто

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ДЖАКАРТА, 31 июл - РИА Новости. Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто поделился в своих социальных сетях фотографиями, сделанными во время его визита в Москву. В своем Instagram*-аккаунте Субианто поделился фотоснимками Храма Христа Спасителя, собора Василия Блаженного, а также Кремля. "Тысячи друзей слишком мало, одного врага слишком много. Индонезия придерживается свободной и активной политики, поддерживая суверенитет и мир во всем мире", - прокомментировал публикацию медиацентр Субианто. Подписчики избранного президента с воодушевлением встретили публикации политика о его визите в Москву. Многие высказали восхищение красотой фотографий, пожелали ему здоровья, напомнили, что он скоро станет восьмым президентом Индонезии а некоторые даже предположили, что Субианто "хочет закупить у России истребители Су-35 и Су-57 для борьбы с F-35 Сингапура и Австралии". Один из подписчиков написал "Россия - красивая страна, но индонезийских туристов не так много, как в странах Западной Европы. Будем надеяться, что в эпоху президентства Прабово Субианто больше туристов из Индонезии посетят Россию, и двустороннее сотрудничество между Россией и Индонезией будет расширяться." Субианто в среду прибыл в Москву, где состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее избранный президент Индонезии встретился с главой Минобороны России Андреем Белоусовым. В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития двустороннего российско-индонезийского сотрудничества в области обороны. Прабово Субианто победил на февральских выборах в стране и вступит в должность в октябре. Сейчас он занимает пост министра обороны, действующим президентом Индонезии является Джоко Видодо.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240320/subianto-1934549823.html

https://ria.ru/20240731/putin-1963221621.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

индонезия, россия, москва, прабово субианто, владимир путин, андрей белоусов, facebook, су-35, су-57, f-35