Рейтинг@Mail.ru
Избранный президент Индонезии поделился фотографиями Москвы - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 31.07.2024 (обновлено: 20:33 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/moskva-1963298981.html
Избранный президент Индонезии поделился фотографиями Москвы
Избранный президент Индонезии поделился фотографиями Москвы - РИА Новости, 31.07.2024
Избранный президент Индонезии поделился фотографиями Москвы
Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто поделился в своих социальных сетях фотографиями, сделанными во время его визита в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T20:31
2024-07-31T20:33
индонезия
россия
москва
прабово субианто
владимир путин
андрей белоусов
facebook
су-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963299144_0:88:853:568_1920x0_80_0_0_23371dcdbfa8548e1548fba05a8d2bcf.jpg
ДЖАКАРТА, 31 июл - РИА Новости. Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто поделился в своих социальных сетях фотографиями, сделанными во время его визита в Москву. В своем Instagram*-аккаунте Субианто поделился фотоснимками Храма Христа Спасителя, собора Василия Блаженного, а также Кремля. "Тысячи друзей слишком мало, одного врага слишком много. Индонезия придерживается свободной и активной политики, поддерживая суверенитет и мир во всем мире", - прокомментировал публикацию медиацентр Субианто. Подписчики избранного президента с воодушевлением встретили публикации политика о его визите в Москву. Многие высказали восхищение красотой фотографий, пожелали ему здоровья, напомнили, что он скоро станет восьмым президентом Индонезии а некоторые даже предположили, что Субианто "хочет закупить у России истребители Су-35 и Су-57 для борьбы с F-35 Сингапура и Австралии". Один из подписчиков написал "Россия - красивая страна, но индонезийских туристов не так много, как в странах Западной Европы. Будем надеяться, что в эпоху президентства Прабово Субианто больше туристов из Индонезии посетят Россию, и двустороннее сотрудничество между Россией и Индонезией будет расширяться." Субианто в среду прибыл в Москву, где состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее избранный президент Индонезии встретился с главой Минобороны России Андреем Белоусовым. В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития двустороннего российско-индонезийского сотрудничества в области обороны. Прабово Субианто победил на февральских выборах в стране и вступит в должность в октябре. Сейчас он занимает пост министра обороны, действующим президентом Индонезии является Джоко Видодо.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240320/subianto-1934549823.html
https://ria.ru/20240731/putin-1963221621.html
индонезия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963299144_56:0:813:568_1920x0_80_0_0_39e1813ddd4183209c0c9c64b005767f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индонезия, россия, москва, прабово субианто, владимир путин, андрей белоусов, facebook, су-35, су-57, f-35
Индонезия, Россия, Москва, Прабово Субианто, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Facebook, Су-35, Су-57, F-35
Избранный президент Индонезии поделился фотографиями Москвы

Избранный президент Индонезии Субианто поделился в соцсетях фотографиями Москвы

© Фото : Prabowo SubiantoИзбранный президент Индонезии Прабово Субианто поделился в своих социальных сетях фотографиями, сделанными во время визита в Москву
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто поделился в своих социальных сетях фотографиями, сделанными во время визита в Москву - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : Prabowo Subianto
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто поделился в своих социальных сетях фотографиями, сделанными во время визита в Москву
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 31 июл - РИА Новости. Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто поделился в своих социальных сетях фотографиями, сделанными во время его визита в Москву.
В своем Instagram*-аккаунте Субианто поделился фотоснимками Храма Христа Спасителя, собора Василия Блаженного, а также Кремля.
Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
"Мы не можем забыть Россию": самые яркие заявления нового лидера Индонезии
20 марта, 18:58
«
"Тысячи друзей слишком мало, одного врага слишком много. Индонезия придерживается свободной и активной политики, поддерживая суверенитет и мир во всем мире", - прокомментировал публикацию медиацентр Субианто.
Подписчики избранного президента с воодушевлением встретили публикации политика о его визите в Москву. Многие высказали восхищение красотой фотографий, пожелали ему здоровья, напомнили, что он скоро станет восьмым президентом Индонезии а некоторые даже предположили, что Субианто "хочет закупить у России истребители Су-35 и Су-57 для борьбы с F-35 Сингапура и Австралии". Один из подписчиков написал "Россия - красивая страна, но индонезийских туристов не так много, как в странах Западной Европы. Будем надеяться, что в эпоху президентства Прабово Субианто больше туристов из Индонезии посетят Россию, и двустороннее сотрудничество между Россией и Индонезией будет расширяться."
Субианто в среду прибыл в Москву, где состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее избранный президент Индонезии встретился с главой Минобороны России Андреем Белоусовым. В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития двустороннего российско-индонезийского сотрудничества в области обороны.
Прабово Субианто победил на февральских выборах в стране и вступит в должность в октябре. Сейчас он занимает пост министра обороны, действующим президентом Индонезии является Джоко Видодо.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент России Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
"Выполним задуманное". О чем договорился Путин с азиатским союзником
Вчера, 16:36
 
ИндонезияРоссияМоскваПрабово СубиантоВладимир ПутинАндрей БелоусовFacebookСу-35Су-57F-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала