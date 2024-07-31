Избранный президент Индонезии поделился фотографиями Москвы
Избранный президент Индонезии Субианто поделился в соцсетях фотографиями Москвы
© Фото : Prabowo SubiantoИзбранный президент Индонезии Прабово Субианто поделился в своих социальных сетях фотографиями, сделанными во время визита в Москву
© Фото : Prabowo Subianto
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто поделился в своих социальных сетях фотографиями, сделанными во время визита в Москву
ДЖАКАРТА, 31 июл - РИА Новости. Избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто поделился в своих социальных сетях фотографиями, сделанными во время его визита в Москву.
В своем Instagram*-аккаунте Субианто поделился фотоснимками Храма Христа Спасителя, собора Василия Блаженного, а также Кремля.
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"Тысячи друзей слишком мало, одного врага слишком много. Индонезия придерживается свободной и активной политики, поддерживая суверенитет и мир во всем мире", - прокомментировал публикацию медиацентр Субианто.
Подписчики избранного президента с воодушевлением встретили публикации политика о его визите в Москву. Многие высказали восхищение красотой фотографий, пожелали ему здоровья, напомнили, что он скоро станет восьмым президентом Индонезии а некоторые даже предположили, что Субианто "хочет закупить у России истребители Су-35 и Су-57 для борьбы с F-35 Сингапура и Австралии". Один из подписчиков написал "Россия - красивая страна, но индонезийских туристов не так много, как в странах Западной Европы. Будем надеяться, что в эпоху президентства Прабово Субианто больше туристов из Индонезии посетят Россию, и двустороннее сотрудничество между Россией и Индонезией будет расширяться."
Субианто в среду прибыл в Москву, где состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее избранный президент Индонезии встретился с главой Минобороны России Андреем Белоусовым. В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития двустороннего российско-индонезийского сотрудничества в области обороны.
Прабово Субианто победил на февральских выборах в стране и вступит в должность в октябре. Сейчас он занимает пост министра обороны, действующим президентом Индонезии является Джоко Видодо.
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