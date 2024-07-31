https://ria.ru/20240731/moskva-1963149043.html

Мужчина, обезобразивший "Битцевского маньяка", убил и расчленил свою мать

Мужчина, обезобразивший "Битцевского маньяка", убил и расчленил свою мать - РИА Новости, 31.07.2024

Мужчина, обезобразивший "Битцевского маньяка", убил и расчленил свою мать

Житель Москвы, в 1997 году обезобразивший лицо "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина, предстанет перед судом за то, что пьяным забил свою мать до смерти, а РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:25

2024-07-31T12:25

2024-07-31T12:26

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Житель Москвы, в 1997 году обезобразивший лицо "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина, предстанет перед судом за то, что пьяным забил свою мать до смерти, а затем расчленил и закопал тело, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По информации ведомства, в августе 2023 года 51-летний житель Москвы распивал алкоголь со своими друзьями в квартире на улице Бирюлевская. Его 76-летняя мать сделала замечание компании, после чего сын вытолкал пенсионерку из комнаты и несколько раз ударил ее. Позже, припомнив ей ссору, он забил мать до смерти. В начале сентября злоумышленник завернул тело в линолеум, вывез его на дачной тележке на пустырь, где отделил голову, вырыл яму и закопал. "Вину по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека) он признал полностью. Уголовное дело с утвержденным Нагатинской межрайонной прокуратурой обвинительным заключение направлено в суд", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, фигурант в 1997 году выпивал со своим знакомым Александром Пичушкиным, между ними завязалась ссора, он ножом обезобразил лицо Пичушкина, и "шрам навсегда стал особой приметой серийного убийцы". Тогда злоумышленник был осужден по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин, на счету которого в общей сложности 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном - в Битцевском лесу в Москве. Пичушкин с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Пичушкина к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.

https://ria.ru/20240709/manyak-1958300717.html

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происшествия, москва, россия