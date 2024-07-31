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Более 85 км водопровода и канализации обновили и построили в Москве - РИА Новости, 31.07.2024
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Более 85 км водопровода и канализации обновили и построили в Москве
Более 85 км водопровода и канализации обновили и построили в Москве - РИА Новости, 31.07.2024
Более 85 км водопровода и канализации обновили и построили в Москве
Специалисты столичного Комплекса городского хозяйства в этом году реконструировали и построили более 85 километров водопроводных и канализационных сетей,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:49
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Специалисты столичного Комплекса городского хозяйства в этом году реконструировали и построили более 85 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В этом году запланировано строительство и реконструкция свыше 167 километров водопроводных и канализационных сетей, в настоящее время выполнено более 50% запланированных работ", - отметил Бирюков. Заместитель мэра добавил, что соответствующие мероприятия проходят во всех административных округах, при их проведении используются современные технологии и оборудование. "Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта. Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей. Закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов. Он добавил, что всего с 2010 по 2023 год в столице было реконструировано 1 267 километров водопроводных и 598 километров канализационных сетей, построено 230 и 140 километров соответственно.
https://ria.ru/20240730/moskva-1962986327.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Более 85 км водопровода и канализации обновили и построили в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Специалисты столичного Комплекса городского хозяйства в этом году реконструировали и построили более 85 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В этом году запланировано строительство и реконструкция свыше 167 километров водопроводных и канализационных сетей, в настоящее время выполнено более 50% запланированных работ", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра добавил, что соответствующие мероприятия проходят во всех административных округах, при их проведении используются современные технологии и оборудование.
"Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта. Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение", - пояснил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей. Закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов.
Он добавил, что всего с 2010 по 2023 год в столице было реконструировано 1 267 километров водопроводных и 598 километров канализационных сетей, построено 230 и 140 километров соответственно.
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