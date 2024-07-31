https://ria.ru/20240731/moldaviya-1963080254.html
Экс-генпрокурор Молдавии прокомментировал возможное присоединение к НАТО
Экс-генпрокурор Молдавии прокомментировал возможное присоединение к НАТО - РИА Новости, 31.07.2024
Экс-генпрокурор Молдавии прокомментировал возможное присоединение к НАТО
Возможное присоединение Молдавии к НАТО очень опасно, поскольку оно превратит республику в мишень для военных конфликтов, считает бывший генеральный прокурор... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:56
2024-07-31T08:56
2024-07-31T09:46
в мире
молдавия
сша
великобритания
майя санду
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a6e2ea243be269554279f371876a42fd.jpg
КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Возможное присоединение Молдавии к НАТО очень опасно, поскольку оно превратит республику в мишень для военных конфликтов, считает бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло в эфире телеканала N4. "В последнее время я слышал много голосов о том, что, если мы присоединимся к определенному военному блоку, у нас будет защита. Но я не думаю, что это так просто. Предположим, что Молдавия могла бы присоединиться к военному блоку, это могло бы быть на европейском пространстве, тогда речь идет о НАТО. Молдавия будет местом дислокации подразделений НАТО, а в данном случае Молдавия станет мишенью возможных военных конфликтов", - заявил Стояногло.По его словам, также стоит учитывать, что Молдавия финансово не в состоянии содержать современную армию, для этого придется урезать расходы на другие сферы. "Если мы не сможем поддерживать систему образования, медицинскую сферу, сферы, определяющие уровень жизни людей, сферы, которые нужны людям в первую очередь, не думаю, что оправдано тратить огромные деньги на содержание армии", - добавил экс-генпрокурор. Стояногло полагает, что Молдавия должна сохранить статус нейтралитета, а также добиться его признания на международном уровне. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
https://ria.ru/20240315/moldaviya-1933340978.html
молдавия
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_1d2911c7b60f79b730f2918af881625d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Майя Санду, НАТО
Экс-генпрокурор Молдавии прокомментировал возможное присоединение к НАТО
Стояногло: сближение с НАТО делает Молдавию мишенью для военных конфликтов
КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости.
Возможное присоединение Молдавии к НАТО очень опасно, поскольку оно превратит республику в мишень для военных конфликтов, считает бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло в эфире телеканала N4
.
«
"В последнее время я слышал много голосов о том, что, если мы присоединимся к определенному военному блоку, у нас будет защита. Но я не думаю, что это так просто. Предположим, что Молдавия могла бы присоединиться к военному блоку, это могло бы быть на европейском пространстве, тогда речь идет о НАТО. Молдавия будет местом дислокации подразделений НАТО, а в данном случае Молдавия станет мишенью возможных военных конфликтов", - заявил Стояногло.
По его словам, также стоит учитывать, что Молдавия финансово не в состоянии содержать современную армию, для этого придется урезать расходы на другие сферы. "Если мы не сможем поддерживать систему образования, медицинскую сферу, сферы, определяющие уровень жизни людей, сферы, которые нужны людям в первую очередь, не думаю, что оправдано тратить огромные деньги на содержание армии", - добавил экс-генпрокурор.
Стояногло полагает, что Молдавия должна сохранить статус нейтралитета, а также добиться его признания на международном уровне.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.