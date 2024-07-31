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Экс-генпрокурор Молдавии прокомментировал возможное присоединение к НАТО - РИА Новости, 31.07.2024
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08:56 31.07.2024 (обновлено: 09:46 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/moldaviya-1963080254.html
Экс-генпрокурор Молдавии прокомментировал возможное присоединение к НАТО
Экс-генпрокурор Молдавии прокомментировал возможное присоединение к НАТО - РИА Новости, 31.07.2024
Экс-генпрокурор Молдавии прокомментировал возможное присоединение к НАТО
Возможное присоединение Молдавии к НАТО очень опасно, поскольку оно превратит республику в мишень для военных конфликтов, считает бывший генеральный прокурор... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:56
2024-07-31T09:46
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КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Возможное присоединение Молдавии к НАТО очень опасно, поскольку оно превратит республику в мишень для военных конфликтов, считает бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло в эфире телеканала N4. &quot;В последнее время я слышал много голосов о том, что, если мы присоединимся к определенному военному блоку, у нас будет защита. Но я не думаю, что это так просто. Предположим, что Молдавия могла бы присоединиться к военному блоку, это могло бы быть на европейском пространстве, тогда речь идет о НАТО. Молдавия будет местом дислокации подразделений НАТО, а в данном случае Молдавия станет мишенью возможных военных конфликтов&quot;, - заявил Стояногло.По его словам, также стоит учитывать, что Молдавия финансово не в состоянии содержать современную армию, для этого придется урезать расходы на другие сферы. "Если мы не сможем поддерживать систему образования, медицинскую сферу, сферы, определяющие уровень жизни людей, сферы, которые нужны людям в первую очередь, не думаю, что оправдано тратить огромные деньги на содержание армии", - добавил экс-генпрокурор. Стояногло полагает, что Молдавия должна сохранить статус нейтралитета, а также добиться его признания на международном уровне. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
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в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Майя Санду, НАТО
Экс-генпрокурор Молдавии прокомментировал возможное присоединение к НАТО

Стояногло: сближение с НАТО делает Молдавию мишенью для военных конфликтов

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Возможное присоединение Молдавии к НАТО очень опасно, поскольку оно превратит республику в мишень для военных конфликтов, считает бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло в эфире телеканала N4.
«

"В последнее время я слышал много голосов о том, что, если мы присоединимся к определенному военному блоку, у нас будет защита. Но я не думаю, что это так просто. Предположим, что Молдавия могла бы присоединиться к военному блоку, это могло бы быть на европейском пространстве, тогда речь идет о НАТО. Молдавия будет местом дислокации подразделений НАТО, а в данном случае Молдавия станет мишенью возможных военных конфликтов", - заявил Стояногло.

По его словам, также стоит учитывать, что Молдавия финансово не в состоянии содержать современную армию, для этого придется урезать расходы на другие сферы. "Если мы не сможем поддерживать систему образования, медицинскую сферу, сферы, определяющие уровень жизни людей, сферы, которые нужны людям в первую очередь, не думаю, что оправдано тратить огромные деньги на содержание армии", - добавил экс-генпрокурор.
Стояногло полагает, что Молдавия должна сохранить статус нейтралитета, а также добиться его признания на международном уровне.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
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