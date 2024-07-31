Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция обвинила власти Молдавии в ограблении страны ради евроинтеграции - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 31.07.2024 (обновлено: 11:57 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/moldavija-1963092471.html
Оппозиция обвинила власти Молдавии в ограблении страны ради евроинтеграции
Оппозиция обвинила власти Молдавии в ограблении страны ради евроинтеграции - РИА Новости, 31.07.2024
Оппозиция обвинила власти Молдавии в ограблении страны ради евроинтеграции
Власти в Молдавии ради европейской интеграции страны вынуждает ее жителей отдавать последние деньги, заявила лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:45
2024-07-31T11:57
в мире
молдавия
украина
киев
евросоюз
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a6e2ea243be269554279f371876a42fd.jpg
КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Власти в Молдавии ради европейской интеграции страны вынуждает ее жителей отдавать последние деньги, заявила лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска в своем Telegram-канале. "Мы видим, как ради европейской интеграции нашу страну обирают до нитки. Для чинуш в правительстве это цифры, а для нас — реальная жизнь, деньги, которые могли бы быть вложены в развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. А вместо этого утекли в бездонные карманы тех, кто ведет нас в "светлое европейское будущее", - написала Параска. По ее словам, граждане день за днем сталкиваются с горькой реальностью, которую им навязала власть. К примеру, расходы на потребление электроэнергии выросли с 383,6 миллиона долларов до 637,4 миллиона долларов. "Когда речь идет о газе и нефтепродуктах, ситуация выглядит еще более мрачно. Импорт газа по пятикратным ценам и нефтепродуктов по двойной цене привел к тому, что ограбление нашей республики во имя евроинтеграции превысило несколько миллиардов евро только за последние два года. Эти колоссальные потери — результат глупости и вороватости властей, которые никакие гранты и кредиты не могут скрыть", - добавила Параска. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908725624.html
молдавия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_1d2911c7b60f79b730f2918af881625d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, киев, евросоюз, возрождение
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Евросоюз, Возрождение
Оппозиция обвинила власти Молдавии в ограблении страны ради евроинтеграции

Оппозиционеры: Молдавию обдирают до нитки ради европейской интеграции

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Власти в Молдавии ради европейской интеграции страны вынуждает ее жителей отдавать последние деньги, заявила лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска в своем Telegram-канале.
«
"Мы видим, как ради европейской интеграции нашу страну обирают до нитки. Для чинуш в правительстве это цифры, а для нас — реальная жизнь, деньги, которые могли бы быть вложены в развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. А вместо этого утекли в бездонные карманы тех, кто ведет нас в "светлое европейское будущее", - написала Параска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
3 июля, 08:00
По ее словам, граждане день за днем сталкиваются с горькой реальностью, которую им навязала власть. К примеру, расходы на потребление электроэнергии выросли с 383,6 миллиона долларов до 637,4 миллиона долларов.
"Когда речь идет о газе и нефтепродуктах, ситуация выглядит еще более мрачно. Импорт газа по пятикратным ценам и нефтепродуктов по двойной цене привел к тому, что ограбление нашей республики во имя евроинтеграции превысило несколько миллиардов евро только за последние два года. Эти колоссальные потери — результат глупости и вороватости властей, которые никакие гранты и кредиты не могут скрыть", - добавила Параска.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В Молдавии выступили против присоединения к антироссийским санкциям
10 ноября 2023, 17:20
 
В миреМолдавияУкраинаКиевЕвросоюзВозрождение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала