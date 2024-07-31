https://ria.ru/20240731/moldavija-1963092471.html

Оппозиция обвинила власти Молдавии в ограблении страны ради евроинтеграции

Оппозиция обвинила власти Молдавии в ограблении страны ради евроинтеграции - РИА Новости, 31.07.2024

Оппозиция обвинила власти Молдавии в ограблении страны ради евроинтеграции

Власти в Молдавии ради европейской интеграции страны вынуждает ее жителей отдавать последние деньги, заявила лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T09:45

2024-07-31T09:45

2024-07-31T11:57

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КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Власти в Молдавии ради европейской интеграции страны вынуждает ее жителей отдавать последние деньги, заявила лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска в своем Telegram-канале. "Мы видим, как ради европейской интеграции нашу страну обирают до нитки. Для чинуш в правительстве это цифры, а для нас — реальная жизнь, деньги, которые могли бы быть вложены в развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. А вместо этого утекли в бездонные карманы тех, кто ведет нас в "светлое европейское будущее", - написала Параска. По ее словам, граждане день за днем сталкиваются с горькой реальностью, которую им навязала власть. К примеру, расходы на потребление электроэнергии выросли с 383,6 миллиона долларов до 637,4 миллиона долларов. "Когда речь идет о газе и нефтепродуктах, ситуация выглядит еще более мрачно. Импорт газа по пятикратным ценам и нефтепродуктов по двойной цене привел к тому, что ограбление нашей республики во имя евроинтеграции превысило несколько миллиардов евро только за последние два года. Эти колоссальные потери — результат глупости и вороватости властей, которые никакие гранты и кредиты не могут скрыть", - добавила Параска. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908725624.html

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