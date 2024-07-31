Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил разработать предложения по ж/д инфраструктуре на Кавказе - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/mishustin-1963098532.html
Мишустин поручил разработать предложения по ж/д инфраструктуре на Кавказе
Мишустин поручил разработать предложения по ж/д инфраструктуре на Кавказе - РИА Новости, 31.07.2024
Мишустин поручил разработать предложения по ж/д инфраструктуре на Кавказе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам при участии РЖД до 25 ноября разработать предложения по строительству железнодорожной... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:18
2024-07-31T10:18
экономика
скфо
россия
северный кавказ
михаил мишустин
ржд
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584822298_0:83:3015:1779_1920x0_80_0_0_48cc59df34965fc3af31c4564669d52b.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам при участии РЖД до 25 ноября разработать предложения по строительству железнодорожной инфраструктуры на Северном Кавказе, сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале. Это следует из поручений по итогам совещания с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. "Минтрансу, Минэкономразвития, Минфину, Минстрою, руководству регионов СКФО при участии "РЖД" до 25 ноября 2024 года предстоит разработать предложения по строительству ж/д инфраструктуры", - говорится в сообщении кабмина.
https://ria.ru/20231124/mishustin-1911513365.html
скфо
россия
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584822298_162:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_ae22466bcf1caede94b949b4d7457a77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, скфо, россия, северный кавказ, михаил мишустин, ржд, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, СКФО, Россия, Северный Кавказ, Михаил Мишустин, РЖД, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Мишустин поручил разработать предложения по ж/д инфраструктуре на Кавказе

Мишустин поручил до 25 ноября разработать предложения по ж/д инфраструктуре СКФО

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам при участии РЖД до 25 ноября разработать предложения по строительству железнодорожной инфраструктуры на Северном Кавказе, сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале.
Это следует из поручений по итогам совещания с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.
«
"Минтрансу, Минэкономразвития, Минфину, Минстрою, руководству регионов СКФО при участии "РЖД" до 25 ноября 2024 года предстоит разработать предложения по строительству ж/д инфраструктуры", - говорится в сообщении кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Мишустин поручил проработать параметры развития городских электричек
24 ноября 2023, 10:47
 
ЭкономикаСКФОРоссияСеверный КавказМихаил МишустинРЖДМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала