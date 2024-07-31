https://ria.ru/20240731/mishustin-1963098532.html

Мишустин поручил разработать предложения по ж/д инфраструктуре на Кавказе

Мишустин поручил разработать предложения по ж/д инфраструктуре на Кавказе - РИА Новости, 31.07.2024

Мишустин поручил разработать предложения по ж/д инфраструктуре на Кавказе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам при участии РЖД до 25 ноября разработать предложения по строительству железнодорожной... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T10:18

2024-07-31T10:18

2024-07-31T10:18

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скфо

россия

северный кавказ

михаил мишустин

ржд

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам при участии РЖД до 25 ноября разработать предложения по строительству железнодорожной инфраструктуры на Северном Кавказе, сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале. Это следует из поручений по итогам совещания с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. "Минтрансу, Минэкономразвития, Минфину, Минстрою, руководству регионов СКФО при участии "РЖД" до 25 ноября 2024 года предстоит разработать предложения по строительству ж/д инфраструктуры", - говорится в сообщении кабмина.

https://ria.ru/20231124/mishustin-1911513365.html

скфо

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экономика, скфо, россия, северный кавказ, михаил мишустин, ржд, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)