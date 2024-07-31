https://ria.ru/20240731/mishustin-1963098532.html
Мишустин поручил разработать предложения по ж/д инфраструктуре на Кавказе
Мишустин поручил разработать предложения по ж/д инфраструктуре на Кавказе - РИА Новости, 31.07.2024
Мишустин поручил разработать предложения по ж/д инфраструктуре на Кавказе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам при участии РЖД до 25 ноября разработать предложения по строительству железнодорожной... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:18
2024-07-31T10:18
2024-07-31T10:18
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам при участии РЖД до 25 ноября разработать предложения по строительству железнодорожной инфраструктуры на Северном Кавказе, сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале. Это следует из поручений по итогам совещания с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. "Минтрансу, Минэкономразвития, Минфину, Минстрою, руководству регионов СКФО при участии "РЖД" до 25 ноября 2024 года предстоит разработать предложения по строительству ж/д инфраструктуры", - говорится в сообщении кабмина.
https://ria.ru/20231124/mishustin-1911513365.html
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экономика, скфо, россия, северный кавказ, михаил мишустин, ржд, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, СКФО, Россия, Северный Кавказ, Михаил Мишустин, РЖД, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Мишустин поручил разработать предложения по ж/д инфраструктуре на Кавказе
Мишустин поручил до 25 ноября разработать предложения по ж/д инфраструктуре СКФО