https://ria.ru/20240731/mironov-1963315287.html

Миронов назвал конфликт с Россией источником заработка для Украины

Миронов назвал конфликт с Россией источником заработка для Украины - РИА Новости, 31.07.2024

Миронов назвал конфликт с Россией источником заработка для Украины

Война с Россией для сторонников Владимира Зеленского стала главным смыслом существования и источником заработка, заявил лидер фракции "Справедливая Россия - За... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T22:56

2024-07-31T22:56

2024-07-31T23:16

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сергей миронов

владимир зеленский

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Война с Россией для сторонников Владимира Зеленского стала главным смыслом существования и источником заработка, заявил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, но на условиях, опирающихся на "концепцию международного права". В интервью украинскому издание NV Подоляк отметил, что Украина говорит о готовности к переговорному процессу, чтобы "правильно себя позиционировать". "Для хунты Зеленского война с Россией – это главный смысл существования и источник заработка. Как и для поджигателей войны на Западе", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Он отметил, что заявления Киева и Запада о мирных переговорах – это просто уловка для передышки на фронте и подготовки к новой войне. "Хотят повторить фокус "Минска" (Минских соглашений - ред.), как в 2014–2015 годах", - добавил Миронов. Он подчеркнул, что реальный мир невозможен, пока у власти в Киеве неонацисты, а в США и Европе – их кураторы. "Для американского ВПК на кону суммы, сопоставимые с планом Маршалла по послевоенному восстановлению Европы. Нужен ли им прочный мир? Ответ очевиден. Бороться за мир придется, как и раньше, российской армии", - заключил Миронов.

https://ria.ru/20240731/ukraina-1963238251.html

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в мире, россия, киев, сергей миронов, владимир зеленский