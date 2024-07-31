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Миронов назвал конфликт с Россией источником заработка для Украины - РИА Новости, 31.07.2024
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22:56 31.07.2024 (обновлено: 23:16 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/mironov-1963315287.html
Миронов назвал конфликт с Россией источником заработка для Украины
Миронов назвал конфликт с Россией источником заработка для Украины - РИА Новости, 31.07.2024
Миронов назвал конфликт с Россией источником заработка для Украины
Война с Россией для сторонников Владимира Зеленского стала главным смыслом существования и источником заработка, заявил лидер фракции "Справедливая Россия - За... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T22:56
2024-07-31T23:16
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сергей миронов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Война с Россией для сторонников Владимира Зеленского стала главным смыслом существования и источником заработка, заявил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, но на условиях, опирающихся на "концепцию международного права". В интервью украинскому издание NV Подоляк отметил, что Украина говорит о готовности к переговорному процессу, чтобы "правильно себя позиционировать". "Для хунты Зеленского война с Россией – это главный смысл существования и источник заработка. Как и для поджигателей войны на Западе", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Он отметил, что заявления Киева и Запада о мирных переговорах – это просто уловка для передышки на фронте и подготовки к новой войне. "Хотят повторить фокус "Минска" (Минских соглашений - ред.), как в 2014–2015 годах", - добавил Миронов. Он подчеркнул, что реальный мир невозможен, пока у власти в Киеве неонацисты, а в США и Европе – их кураторы. "Для американского ВПК на кону суммы, сопоставимые с планом Маршалла по послевоенному восстановлению Европы. Нужен ли им прочный мир? Ответ очевиден. Бороться за мир придется, как и раньше, российской армии", - заключил Миронов.
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в мире, россия, киев, сергей миронов, владимир зеленский
В мире, Россия, Киев, Сергей Миронов, Владимир Зеленский
Миронов назвал конфликт с Россией источником заработка для Украины

Миронов назвал войну с РФ смыслом существования и источником денег для Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Война с Россией для сторонников Владимира Зеленского стала главным смыслом существования и источником заработка, заявил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, но на условиях, опирающихся на "концепцию международного права". В интервью украинскому издание NV Подоляк отметил, что Украина говорит о готовности к переговорному процессу, чтобы "правильно себя позиционировать".
«
"Для хунты Зеленского война с Россией – это главный смысл существования и источник заработка. Как и для поджигателей войны на Западе", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что заявления Киева и Запада о мирных переговорах – это просто уловка для передышки на фронте и подготовки к новой войне.
"Хотят повторить фокус "Минска" (Минских соглашений - ред.), как в 2014–2015 годах", - добавил Миронов.
Он подчеркнул, что реальный мир невозможен, пока у власти в Киеве неонацисты, а в США и Европе – их кураторы.
"Для американского ВПК на кону суммы, сопоставимые с планом Маршалла по послевоенному восстановлению Европы. Нужен ли им прочный мир? Ответ очевиден. Бороться за мир придется, как и раньше, российской армии", - заключил Миронов.
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