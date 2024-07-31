https://ria.ru/20240731/minoborony-1963168264.html

Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ

Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024

Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ

Российские военнослужащие группировки "Центр" продолжили продвижение в западном направлении, а также нанесли поражение украинским формированиям и отразили три... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:21

2024-07-31T13:21

2024-07-31T13:28

россия

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специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" продолжили продвижение в западном направлении, а также нанесли поражение украинским формированиям и отразили три контратаки, потери Киева составили до 350 военных, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в западном направлении, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 53-й механизированных, 151-й мотопехотной бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Желанное, Новгородское, Гродовка и Воздвиженка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп противника."ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 152 мм гаубицу "Мста-Б", пять 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, 100 мм пушку "Рапира", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина