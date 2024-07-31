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Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
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13:21 31.07.2024 (обновлено: 13:28 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/minoborony-1963168264.html
Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ
Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ
Российские военнослужащие группировки "Центр" продолжили продвижение в западном направлении, а также нанесли поражение украинским формированиям и отразили три... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:21
2024-07-31T13:28
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" продолжили продвижение в западном направлении, а также нанесли поражение украинским формированиям и отразили три контратаки, потери Киева составили до 350 военных, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в западном направлении, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 53-й механизированных, 151-й мотопехотной бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Желанное, Новгородское, Гродовка и Воздвиженка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп противника."ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 152 мм гаубицу "Мста-Б", пять 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, 100 мм пушку "Рапира", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли до 350 военных в зоне ответственности "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" продолжили продвижение в западном направлении, а также нанесли поражение украинским формированиям и отразили три контратаки, потери Киева составили до 350 военных, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в западном направлении, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 53-й механизированных, 151-й мотопехотной бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Желанное, Новгородское, Гродовка и Воздвиженка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп противника.
"ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 152 мм гаубицу "Мста-Б", пять 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, 100 мм пушку "Рапира", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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