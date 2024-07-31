https://ria.ru/20240731/minoborony-1963167800.html
Группировки "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировки "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 31.07.2024
Группировки "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские вооруженные силы понесли потери до 150 военнослужащих и двух 155-мм самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и Paladin... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:19
2024-07-31T13:19
2024-07-31T13:30
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_9747f223529d5a6bbe6880f21961b3ba.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинские вооруженные силы понесли потери до 150 военнослужащих и двух 155-мм самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и Paladin производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады ВСУ, 108-й, 120-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ровнополь, Великая Новоселка, Водяное Донецкой народной республики и Зализничное Запорожской области", - говорится в сообщении.В военном ведомстве уточнили, что ВСУ также понесли потери до 150 военнослужащих, лишились двух боевых бронированных машин, шести автомобилей и 152-мм гаубицы Д-20.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cf8abd9bbcb980c0b7e785b0424dc31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Группировки "Восток" улучшила положение по переднему краю
Минобороны: ВСУ потеряли до 150 военных и САУ в зоне ответственности "Востока"