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Группировки "Восток" улучшила положение по переднему краю

Группировки "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 31.07.2024

Группировки "Восток" улучшила положение по переднему краю

Украинские вооруженные силы понесли потери до 150 военнослужащих и двух 155-мм самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и Paladin... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:19

2024-07-31T13:19

2024-07-31T13:30

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинские вооруженные силы понесли потери до 150 военнослужащих и двух 155-мм самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и Paladin производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады ВСУ, 108-й, 120-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ровнополь, Великая Новоселка, Водяное Донецкой народной республики и Зализничное Запорожской области", - говорится в сообщении.В военном ведомстве уточнили, что ВСУ также понесли потери до 150 военнослужащих, лишились двух боевых бронированных машин, шести автомобилей и 152-мм гаубицы Д-20.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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