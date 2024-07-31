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Алаудинов оценил влияние поставок Украине F-16 на ход СВО
Алаудинов оценил влияние поставок Украине F-16 на ход СВО - РИА Новости, 31.07.2024
Алаудинов оценил влияние поставок Украине F-16 на ход СВО
Поставки Украине американских истребителей F-16 не повлияют на ход СВО, у российских военных больше ресурсов, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:04
2024-07-31T12:04
2024-07-31T12:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Поставки Украине американских истребителей F-16 не повлияют на ход СВО, у российских военных больше ресурсов, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24". "Если бы эти шесть истребителей, которые они хотят дать Украине, могли бы что-то изменить, их бы дали еще в 2022 году… Будет еще шесть новых целей для нашего ПВО… Этим вооружением победить Россию невозможно, у нас ресурса… сил и средств намного больше", - сказал Алаудинов. В МИД РФ ранее заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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россия, украина, сша, апты алаудинов, f-16
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Апты Алаудинов, F-16
Алаудинов оценил влияние поставок Украине F-16 на ход СВО
Алаудинов: поставки F-16 Украине не повлияют на ход СВО