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Мария Багреева: Москва сэкономила 3,5 млрд рублей благодаря мини-аукционам - РИА Новости, 31.07.2024
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10:15 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/mini-auktsiony-1962994328.html
Мария Багреева: Москва сэкономила 3,5 млрд рублей благодаря мини-аукционам
Мария Багреева: Москва сэкономила 3,5 млрд рублей благодаря мини-аукционам - РИА Новости, 31.07.2024
Мария Багреева: Москва сэкономила 3,5 млрд рублей благодаря мини-аукционам
Государственные и муниципальные заказчики в первом полугодии сэкономили 3,5 миллиарда рублей благодаря мини-аукционам на московском портале поставщиков,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:15
2024-07-31T10:15
мария багреева
москва
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Государственные и муниципальные заказчики в первом полугодии сэкономили 3,5 миллиарда рублей благодаря мини-аукционам на московском портале поставщиков, сообщила глава столичного департамента экономической политики Мария Багреева."Закупки через котировочные сессии на портале поставщиков выгодны всем участникам. Поставщики могут находить надежных партнеров и расширять рынок сбыта, а заказчики – выбирать лучшие по цене и качеству предложения от добросовестных предпринимателей и экономить бюджетные средства. Только за шесть месяцев этого года на портале поставщиков было опубликовано свыше 76 тысяч мини-аукционов. Снижение начальной цены составило в среднем 15%, благодаря чему заказчики сэкономили 3,5 миллиарда рублей – на 1,1 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2023-го", – приводит ее слова пресс-служба департамента.Портал поставщиков создан в 2013 году, он объединяет заказчиков из 40 регионов России и более 330 тысяч поставщиков со всей страны. Котировочная сессия на портале – мини-аукцион, участники которого последовательно снижают начальную максимальную цену контракта. Победителем становится участник, предложивший наименьшую цену.В 2023 у московских заказчиков появилась возможность объединять свои потребности в товарах, работах и услугах и проводить совместно более крупные закупки.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за первое полугодие текущего года количество закупок на портале выросло в сравнении с первой половиной прошлого года на 11% – до 310 тысяч. В денежном выражении объем закупок увеличился на 30%, превысив 55 миллиардов рублей.
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мария багреева, москва
Мария Багреева, Москва

Мария Багреева: Москва сэкономила 3,5 млрд рублей благодаря мини-аукционам

© Фото : пресс-служба Департамента экономической политики и развития города МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Государственные и муниципальные заказчики в первом полугодии сэкономили 3,5 миллиарда рублей благодаря мини-аукционам на московском портале поставщиков, сообщила глава столичного департамента экономической политики Мария Багреева.
«
"Закупки через котировочные сессии на портале поставщиков выгодны всем участникам. Поставщики могут находить надежных партнеров и расширять рынок сбыта, а заказчики – выбирать лучшие по цене и качеству предложения от добросовестных предпринимателей и экономить бюджетные средства. Только за шесть месяцев этого года на портале поставщиков было опубликовано свыше 76 тысяч мини-аукционов. Снижение начальной цены составило в среднем 15%, благодаря чему заказчики сэкономили 3,5 миллиарда рублей – на 1,1 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2023-го", – приводит ее слова пресс-служба департамента.
Портал поставщиков создан в 2013 году, он объединяет заказчиков из 40 регионов России и более 330 тысяч поставщиков со всей страны. Котировочная сессия на портале – мини-аукцион, участники которого последовательно снижают начальную максимальную цену контракта. Победителем становится участник, предложивший наименьшую цену.
В 2023 у московских заказчиков появилась возможность объединять свои потребности в товарах, работах и услугах и проводить совместно более крупные закупки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за первое полугодие текущего года количество закупок на портале выросло в сравнении с первой половиной прошлого года на 11% – до 310 тысяч. В денежном выражении объем закупок увеличился на 30%, превысив 55 миллиардов рублей.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Мария Багреева: объем закупок Москвы у малого бизнеса вырос на 32% за год
19 июля, 09:15
 
Мария БагрееваМосква
 
 
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