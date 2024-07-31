Мария Багреева: Москва сэкономила 3,5 млрд рублей благодаря мини-аукционам
© Фото : пресс-служба Департамента экономической политики и развития города МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
© Фото : пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Государственные и муниципальные заказчики в первом полугодии сэкономили 3,5 миллиарда рублей благодаря мини-аукционам на московском портале поставщиков, сообщила глава столичного департамента экономической политики Мария Багреева.
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"Закупки через котировочные сессии на портале поставщиков выгодны всем участникам. Поставщики могут находить надежных партнеров и расширять рынок сбыта, а заказчики – выбирать лучшие по цене и качеству предложения от добросовестных предпринимателей и экономить бюджетные средства. Только за шесть месяцев этого года на портале поставщиков было опубликовано свыше 76 тысяч мини-аукционов. Снижение начальной цены составило в среднем 15%, благодаря чему заказчики сэкономили 3,5 миллиарда рублей – на 1,1 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2023-го", – приводит ее слова пресс-служба департамента.
Портал поставщиков создан в 2013 году, он объединяет заказчиков из 40 регионов России и более 330 тысяч поставщиков со всей страны. Котировочная сессия на портале – мини-аукцион, участники которого последовательно снижают начальную максимальную цену контракта. Победителем становится участник, предложивший наименьшую цену.
В 2023 у московских заказчиков появилась возможность объединять свои потребности в товарах, работах и услугах и проводить совместно более крупные закупки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за первое полугодие текущего года количество закупок на портале выросло в сравнении с первой половиной прошлого года на 11% – до 310 тысяч. В денежном выражении объем закупок увеличился на 30%, превысив 55 миллиардов рублей.