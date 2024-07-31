https://ria.ru/20240731/mini-auktsiony-1962994328.html

Мария Багреева: Москва сэкономила 3,5 млрд рублей благодаря мини-аукционам

Мария Багреева: Москва сэкономила 3,5 млрд рублей благодаря мини-аукционам - РИА Новости, 31.07.2024

Мария Багреева: Москва сэкономила 3,5 млрд рублей благодаря мини-аукционам

Государственные и муниципальные заказчики в первом полугодии сэкономили 3,5 миллиарда рублей благодаря мини-аукционам на московском портале поставщиков,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T10:15

2024-07-31T10:15

2024-07-31T10:15

мария багреева

москва

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Государственные и муниципальные заказчики в первом полугодии сэкономили 3,5 миллиарда рублей благодаря мини-аукционам на московском портале поставщиков, сообщила глава столичного департамента экономической политики Мария Багреева."Закупки через котировочные сессии на портале поставщиков выгодны всем участникам. Поставщики могут находить надежных партнеров и расширять рынок сбыта, а заказчики – выбирать лучшие по цене и качеству предложения от добросовестных предпринимателей и экономить бюджетные средства. Только за шесть месяцев этого года на портале поставщиков было опубликовано свыше 76 тысяч мини-аукционов. Снижение начальной цены составило в среднем 15%, благодаря чему заказчики сэкономили 3,5 миллиарда рублей – на 1,1 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2023-го", – приводит ее слова пресс-служба департамента.Портал поставщиков создан в 2013 году, он объединяет заказчиков из 40 регионов России и более 330 тысяч поставщиков со всей страны. Котировочная сессия на портале – мини-аукцион, участники которого последовательно снижают начальную максимальную цену контракта. Победителем становится участник, предложивший наименьшую цену.В 2023 у московских заказчиков появилась возможность объединять свои потребности в товарах, работах и услугах и проводить совместно более крупные закупки.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за первое полугодие текущего года количество закупок на портале выросло в сравнении с первой половиной прошлого года на 11% – до 310 тысяч. В денежном выражении объем закупок увеличился на 30%, превысив 55 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240719/bagreeva-1960603835.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мария багреева, москва