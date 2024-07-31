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У Киева нет политической воли к миру, заявили в МИД - РИА Новости, 31.07.2024
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12:46 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/mid-1963158420.html
У Киева нет политической воли к миру, заявили в МИД
У Киева нет политической воли к миру, заявили в МИД - РИА Новости, 31.07.2024
У Киева нет политической воли к миру, заявили в МИД
Российская сторона констатирует, что ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:46
2024-07-31T12:46
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российская сторона констатирует, что ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин, комментируя готовность Украины к переговорам. "Что касается готовности Украины к переговорам: мы видим, что ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру, они продолжают мыслить категориями войны, панически боятся поражения Украины, поскольку это будет означать конец миропорядка, основанного "на правилах", - сказал он, напомнив, о действующем самозапрете Владимира Зеленского на ведение переговоров с Россией. "Киевский режим и его западные хозяева с порога отвергают конструктивные мирные инициативы третьих стран", - добавил Настасьин.
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в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
У Киева нет политической воли к миру, заявили в МИД

МИД России: ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российская сторона констатирует, что ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин, комментируя готовность Украины к переговорам.
"Что касается готовности Украины к переговорам: мы видим, что ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру, они продолжают мыслить категориями войны, панически боятся поражения Украины, поскольку это будет означать конец миропорядка, основанного "на правилах", - сказал он, напомнив, о действующем самозапрете Владимира Зеленского на ведение переговоров с Россией.
"Киевский режим и его западные хозяева с порога отвергают конструктивные мирные инициативы третьих стран", - добавил Настасьин.
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